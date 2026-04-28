Über das Vermögen der MMM Projekt GmbH in Liquidation mit Sitz in der Gabelsbergerstraße in Klagenfurt wurde am 28. April am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag erfolgte durch einen Gläubiger, wie aus Mitteilungen des KSV1870 und des AKV Europa hervorgeht.

Das Unternehmen ist im Bereich der Immobilienentwicklung tätig. Zur aktuellen finanziellen Lage liegen derzeit noch keine konkreten Angaben vor: Weder die Höhe der Verbindlichkeiten noch das vorhandene Vermögen sind bekannt.

Nicht die erste Insolvenz

Als Liquidator fungiert Georg Grauland. Wirtschaftlicher Eigentümer ist jedoch Klaus-Peter Matheis, der über die DSM Holding GmbH sämtliche Anteile hält. Diese Gesellschaft schlitterte bereits Ende 2024 selbst in die Insolvenz. Auch andere Unternehmen aus dem Firmengeflecht von Matheis waren zuletzt von finanziellen Schwierigkeiten betroffen. Zudem sorgte ein Bauprojekt in Velden für Kritik: Käufer klagten in diesem Zusammenhang über einen „desaströsen Zustand“ der Wohnungen.

Zum Insolvenzverwalter wurde Christian Köchl, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 15. Juni angesetzt. Gläubiger haben die Möglichkeit, ihre Forderungen bis spätestens 22. Mai anzumelden. Die Anmeldung kann über den KSV1870 oder den AKV Europa erfolgen.