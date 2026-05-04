Angefangen hat alles im Jahre 2012. Isa Özgür ging Freunden, Familienmitgliedern, Fußballkollegen an die Haare. Das hat sich herumgesprochen und der ehemalige Verkäufer ging den Weg in die Selbstständigkeit. 2013 eröffnet er den ersten reinen Herrenfrisör in der 10. Oktober-Straße in Klagenfurt. „Le Barbier“ zählt damit zu den ersten und ältesten Barber-Shops in der Landeshauptstadt. Bald war das Geschäft aufgrund der Mundpropaganda zu klein und der Unternehmer eröffnete am heutigen Standort des „Le Barbier“ in der Bahnhofstraße einen neuen Shop mit zehn Plätzen – VIP-Bereich inklusive.

Über Gläubigerantrag

Jetzt allerdings schlägt der Friseursalon ein neues Kapitel auf, es wird nämlich ein Fall für das Konkursgericht. Über einen Gläubigerantrag wurde über die Le Barbier Acar KG das Konkursverfahren eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 bekannt. Ihnen liegen aktuell allerdings noch keine Informationen zur Höhe der Schulden vor. Auch zum Vermögen sind noch einige Fragen offen. Von der Insolvenz sind insgesamt 14 Dienstnehmer betroffen.

Ab sofort können etwaige Gläubigerforderungen bis zum 11. Mai (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Klaus Haslinglehner bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. Juni statt.