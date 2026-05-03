Drum prüfe, wer sich ewig bindet! Das gilt offenbar nicht nur für die Partnerwahl, sondern bei vielen auch für die Wahl der passenden Hochzeitslocation. Bereits zum zehnten Mal haben die beiden großen Online-Portale Hochzeit.click und hochzeits-location.info den Publikumspreis vergeben. Dieser gilt als eine der wichtigsten Publikumsauszeichnungen in der österreichischen Hochzeitsbranche. Grundlage sind reale Nutzungsdaten der Plattformen mit 600.000 Locations-Sichtungen, 8000 Favoritenmarkierungen und 3100 abgegebene Bewertungen in den letzten 365 Tagen, heißt es in einer Aussendung.

In Kärnten schaffe es in diesem Jahr das Schloss Maria Loretto am Wörthersee auf Platz 1, gefolgt vom Gipfelhaus auf dem Magdalensberg und dem Schloss Wolfsberg. Unter den Top-10-Hochzeitslocations in Österreich ist kein Ort aus Kärnten. Das bundesweite Ranking führen das jezz AlmResort Ellmau (Tirol), Am Reisenberg Wedding & Eventlocation in Wien sowie Franz von Grün in Niederösterreich an. „Die ausgezeichneten Locations überzeugten durch eine hohe Nutzerinteraktion, eine überzeugende visuelle Darstellung und eine überdurchschnittliche Nachfrage auf unseren Plattformen. Sie zählen damit zu den attraktivsten Hochzeitslocations in Österreich und spiegeln das tatsächliche Interesse von jährlich über 45.000 österreichischen Brautpaaren wider.“

Die Top-3-Locations in Kärnten

Hochzeitstrends

Die durchschnittliche Hochzeitsfeier umfasst laut den Online-Portalen weiterhin etwa 80 bis 100 Gäste. Pro Gast investieren Brautpaare im Schnitt zwischen 150 und 240 Euro, abhängig von Location, Region und individuellen Wünschen. Gefragte Hochzeitslocations sind häufig 12 bis 24 Monate im Voraus ausgebucht. Besonders Samstage in den Sommermonaten Juni, August und September bleiben die am schnellsten vergebenen Termine, während sich die Buchungen insgesamt etwas gleichmäßiger über die Saison verteilen. Deutlich wird ein Trend hin zu erlebnisorientierten Hochzeiten: Statt klassischer Feiern am Wohnort entscheiden sich immer mehr Paare für besondere Orte wie Almhütten, Weingüter oder außergewöhnliche Eventstätten. Hochzeiten entwickeln sich damit zunehmend zu individuellen Reise- und Eventkonzepten.