Eine untypische Kältewelle hat Griechenland Anfang Mai fest im Griff. Statt frühlingshafter Temperaturen sorgt eine „Kaltluft-Invasion“, wie Meteorologen in griechischen Medien berichten, für ein winterliches Bild in manchen Regionen des Landes. Heftige Regenfälle und Stürme bestimmten das Wetter. In der Ägäis wurden Böen von bis zu 88 Kilometern pro Stunde gemessen. Es sei der kälteste Start in den Mai seit Jahrzehnten, sagte die Meteorologin Anastasia Tyraski im Rundfunk.

Schnee fiel sogar in den Bergen rund um Athen, auf dem Peloponnes sowie auf Kreta, auch von Hagel berichten Reporter. Das kalte Wetter überraschte viele Touristen, die eigentlich frühsommerliches Wetter erwartet hätten. „Es ist deutlich kälter als bei uns“, sagte eine Urlauberin aus Norwegen, wie „Die Zeit“ berichtet. Das kretische Nachrichtenportal „neakriti.gr“ veröffentlichte Videos und Fotos von Hagel und Blitzen im Raum der Hafenstadt Heraklion und schreibt auf Instagram: „Schneefall in den Bergen der Insel Kreta, wobei die höchsten Gipfel in Weiß gekleidet sind, während das schlechte Wetter die Region weiterhin mit intensiven Phänomenen beeinflusst.“

Regen bringt Entlastung für die Landwirtschaft

Positiv ist der Regen für die unter Trockenheit leidende Landwirtschaft. Nach einer langen Dürreperiode sind die Regen- und Schneefälle willkommen; viele Wasserspeicher haben sich wieder gefüllt, wie Vertreter von Agrarverbänden erklärten.

Meteorologen geben bereits Entwarnung: Ab Montag soll das Wetter deutlich freundlicher werden. Auch die Temperaturen steigen im Laufe der Woche an und der Frühling kommt wieder zurück. Es ist mit über 27 Grad zu rechnen.