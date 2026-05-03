Der Iran verlangt die Kapitulation von Donald Trump. Teheran hat den USA einen neuen 14-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der aus Maximalforderungen besteht und die Handschrift des radikalen Regimeflügels trägt. Extremisten wie Ahmad Vahidi, der Kommandeur der Revolutionsgarde, rechnen wohl selbst nicht damit, dass die USA dem Plan zustimmen, doch sie sind überzeugt, Trump zu Kompromissen zwingen zu können. Die Gefahr neuer Luftangriffe der Amerikaner und weiterer Schäden für die iranische Wirtschaft nehmen sie in Kauf.

Trump winkte gleich ab

Er könne sich nicht vorstellen, den neuen Plan der Iraner anzunehmen, sagte Trump schon, bevor er den Wortlaut des Vorschlags studiert hatte. Teheran schlägt laut staatlichen Medien vor, den Krieg in einmonatigen Verhandlungen formell zu beenden; Trump hatte zuvor eine zweimonatige Frist angeregt.

Trump hält es für unwahrscheinlich, dass die USA dem Plan zustimmen. Doch der US-Präsident steht unter Druck. © AP/Matt Rourke

Zu den iranischen Forderungen zählt eine Nichtangriffsgarantie der USA, der Abzug amerikanischer Truppen aus der Region um den Iran und die Aufhebung der US-Seeblockade. Außerdem fordert Teheran amerikanische Reparationszahlungen, die Aufhebung von Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben, das Ende des israelischen Feldzuges gegen die pro-iranische Hisbollah im Libanon sowie die Festschreibung einer iranischen Mitsprache bei der Regelung der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz.

Atomfrage als Knackpunkt

Erst nach einer Einigung bei diesen Themen wolle der Iran einen weiteren Monat lang über Begrenzungen für sein Atomprogramm sprechen, berichtete die US-Nachrichtenplattform Axios. Trump könnte demnach also nicht sicher sein, dass er sein oberstes Kriegsziel – die Entwicklung einer iranischen Atombombe unmöglich zu machen – erreichen wird.

Laut der „New York Times“ hatte der Iran den Amerikanern in den vergangenen Wochen angeboten, fünf Jahre lang auf die Anreicherung von Uran zu verzichten und anschließend fünf weitere Jahre die Anreicherung eng zu begrenzen. Die Hälfte seines Vorrats von 440 Kilogramm hoch angereichertem Uran will der Iran demnach nach Russland bringen, der Rest soll im Iran von internationalen Inspekteuren kontrolliert werden. Trump habe das abgelehnt, berichtete die Zeitung.

Iran sieht USA und Israel gescheitert

Hinter diesen Vorschlägen steht die Überzeugung des iranischen Regimes, dass die USA und Israel trotz ihrer militärischen Überlegenheit mit ihrem Krieg gescheitert sind. Sie konnten die Theokratie im Iran nicht stürzen und nicht verhindern, dass sich der Iran die Kontrolle über die Meerenge von Hormuz sicherte.

Der 67-jährige Brigadegeneral Vahidi, der seit dem Tod seines Vorgängers Mohammad Pakpour zu Beginn des Krieges am 28. Februar an der Spitze der mächtigen Revolutionsgarde steht, ist als kompromissloser Gegner des Westens bekannt. Er führte in den 1980er und 1990er-Jahren die Auslandstruppe der Garde und organisierte nach Überzeugung der argentinischen Justiz im Jahr 1994 den Anschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Buenos Aires, bei dem 85 Menschen starben.

Radikale übernahmen Ruder

Vahidi personifiziert den radikalen Flügel des iranischen Regimes, der seit Februar seinen Einfluss in der Führung und auf Revolutionsführer Modschtaba Khamenei ausgebaut hat. Nach Einschätzung des Nahost-Experten Ali Alfoneh vom Arab Gulf States Institute in Washington ist Vahidi allerdings kein Betonkopf, sondern ein Stratege, der bei Bedarf pragmatisch handeln kann. An einer offiziellen Machtübernahme der Revolutionsgarde habe Vahidi kein Interesse, sagte Alfoneh unserer Zeitung. Als Strippenzieher könne der General die wichtigen Entscheidungen lenken und gewählte Politiker wie Präsident Massud Peseschkian als Sündenböcke für Misserfolge benutzen.

Nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien forderte Vahidi in den vergangenen Wochen intern, Teheran solle Gesprächen über das iranische Atomprogramm erst zuzustimmen, wenn Trump seine Seeblockade gegen den Iran aufgehoben habe. Diese Linie habe sich nun durchgesetzt.

Extremisten schrecken vor Trumps Drohungen nicht zurück

Auch andere Bestandteile des 14-Punkte-Plans zeigen, dass sich Teheran nicht als unterlegene Kriegspartei sieht. Das Regime will Verhandlungen mit Trump vielmehr nutzen, um die Machtverteilung am Persischen Golf längerfristig zu seinen Gunsten zu verändern. Von der Forderung nach einer dauerhaften Kontrolle über den Transport von Öl und Gas durch die Straße von Hormuz zu den Weltmärkten dürfte Teheran deshalb nicht ohne weiteres abrücken.

Trump droht damit, den Krieg wieder aufzunehmen, doch Vahidi und andere Extremisten schreckt das nicht. Sie glauben nicht, dass neue Angriffswellen das Regime stärker in Gefahr bringen würden als die bisherigen Bombardements. Zudem hat das iranische Militär nach eigenen Angaben damit begonnen, Raketen- und Drohnenarsenal wieder zu füllen.

Gelernt, mit Sanktionen umzugehen

Auch Trumps Absicht, den Iran mit der Seeblockade wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, dürfte Vahidi nicht beunruhigen. Das Regime lebt seit Jahrzehnten mit Wirtschaftssanktionen und hat gelernt, diese zu umgehen. Proteste der notleidenden Bevölkerung werden niedergeschlagen.

Selbst wenn es gelinge, die iranische Wirtschaft weitgehend abzuwürgen, würde dies kaum als Druckmittel ausreichen, sagte der Iran-Experte Alex Vatanka vom Nahost-Institut in Washington unserer Zeitung: „Für die iranische Führung ist es kein Problem, die Wirtschaftsleistung auf 20 Prozent absacken zu lassen, wenn das der Preis für das Überleben des Regimes ist.“