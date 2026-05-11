Die Musikszene trauert um Peter Volkmann, den Gründer und langjährigen Lead-Sänger der bayerischen Band „Relax“. Er ist im Alter von 74 Jahren gestorben, wie seine Familie dem Bayerischen Rundfunk mitteilte. Die Band wurde in den 1980er-Jahren mit Songs in bayerischer Mundart bekannt und feierte auch in Österreich große Erfolge. Titel wie „Weil i di mog“ und „A weißes Blatt’l Papier“ erreichten dort Spitzenplätze in den Charts und machten „Relax“ überregional populär.

In einer Stellungnahme verabschiedeten sich seine Bandkollegen Claus, Sascha und Patrick emotional von ihrem verstorbenen Freund. Sie erinnerten an gemeinsame Pläne und ein aus gesundheitlichen Gründen nie zustande gekommenes Comeback und betonten, dass er für immer Teil der Band bleiben werde.

Auch musikalisch hinterließ die Gruppe deutliche Spuren: „Relax“ nahm mehrfach an Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest teil. Ihr Lied „Oh i woaß net“ wurde später unter dem Titel „Sail Away“ neu interpretiert und ein weiterer Erfolg.

Mit Peter Volkmann verliert die Musikszene eine prägende Persönlichkeit der deutschen und bayerischen Pop- und Schlagerszene, dessen Songs weiterhin präsent bleiben werden.