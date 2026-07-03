Dieser Tage muss ich ans Ganslessen denken. Weder die hohen Temperaturen, noch ein geschmacklicher Gusto stecken hinter diesen Gedanken, sondern Heinz-Christian Strache. Unter ihm hatte die FPÖ jahrelang zum Ganslessen in ein Wiener Lokal geladen, zum Austausch mit Journalistinnen und Journalisten, um gegenseitiges Misstrauen abzubauen. Undenkbar unter dem heutigen FPÖ-Chef Herbert Kickl. Die Runde war, in den Jahren vor der blauen Regierungsbeteiligung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), überschaubar. Als Strache plötzlich mit guten Chancen auf den Vizekanzlerposten am Tisch saß, war im Lokal bald kein Stuhl mehr frei. Strache gefiel sich in der Rolle des Gastgebers, gab sich gesprächig und freute sich über die Aufmerksamkeit.

Wenn Strache heute – gut zehn Jahre, ein Ibiza-Video und einen Parteiausschluss später – auf Journalisten trifft, dann vor Gericht. Im aktuellen Prozess ging es um eine parteifinanzierte Lebensversicherung. Der Vorwurf: Strache habe sich als damaliger Obmann 2014 widerrechtlich als Begünstigten einer von der Wiener Landes-FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung eintragen lassen. Doch nach fünf Verhandlungstagen sprach der Richter Strache und einen Mitangeklagten vom Untreue-Vorwurf frei. Es sei „einfach nicht widerlegbar“, dass Strache eine auf ihn abgeschlossene Lebensversicherung als „wirtschaftliche Absicherung gesehen hat. Das macht schon Sinn“. Es sei auch nicht nachweisbar, dass Strache sich die Summe entgegen einem Beschluss der Partei zuwenden wollte. Also im Zweifel für den Angeklagten, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Kein Aufatmen

Damit kann sich Strache über den nächsten Freispruch freuen. Zuvor war er im sogenannten Prikraf-Prozess freigesprochen worden, in dem ihm die Anklage damals vorgeworfen hatte, die FPÖ habe erst nach einer großzügigen Spende eines Privatklinikbetreibers einen (begünstigenden, aber aussichtslosen) Initiativantrag eingebracht. In erster Instanz wurden Strache und der Betreiber zwar zu bedingten Haftstrafen verurteilt, doch das Oberlandesgericht Wien ortete Mängel im Verfahren. Also wieder ein wenig „im Zweifel für den Angeklagten“. Und auch die Causa Asfinag endete mit einem Freispruch. Damals wurde Strache vorgeworfen, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein dem Unternehmer Siegfried Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Autobahn- und Schnellstraßenbetreibergesellschaft (Asfinag) verschafft zu haben. Das Gericht verglich die Spenden mit Lobbying und sah schlichte politische Realität.

Kann der gefallene Polit-Star nun also aufatmen? Nein. Die jüngste Gerichtsentscheidung ist lediglich ein Teilurteil, im Herbst geht es mit dem Komplex „Casinos“ weiter. Strache und zwei Verantwortliche des Glücksspielkonzerns Novomatic werden dabei Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Die Staatsanwaltschaft muss sich aber schon jetzt fragen, warum ihre schweren Vorwürfe gegen den Ex-Vizekanzler bislang vor Gericht nicht halten.