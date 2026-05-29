Vor mehr als einem Jahr hatte er in der Villacher Innenstadt wahllos auf Menschen eingestochen und einen 14 Jahre alten Jugendlichen getötet. An diesem Mittwoch sitzt der Syrer in einem Käfig aus Panzerglas, die Hände in Handschellen, und Medienvertreter wie Geschworene versuchen, die Mimik des Attentäters zu studieren. Später wird diese als emotionslos beschrieben, nur bei einem gezeigten Video, in dem er dem IS die Treue schwört, grinst der 24-Jährige. Und er hält fest: Das Einzige, was er bereue, sei, dass er nicht als Märtyrer gestorben sei. Die Tat würde er ein weiteres Mal verüben – und noch mehr Menschen in den Tod reißen. In diversen Überschriften und Kommentaren ist daraufhin, in Bezug auf den Attentäter, bald vom „Bösen“ die Rede.

Die Vorstellung, wonach Menschen plötzlich eine dunkle Macht überkommt (oder diese seit jeher in ihnen schlummert) und sie zu unvorstellbaren Taten bewegt, erzeugt ein irrationales Gefühl von Sicherheit. Weil die Erfassung solcher Wahnsinnstaten schwerfällt und Angst auslöst, klammern wir uns an die Illusion, diese erklärbar und greifbar zu machen. Dem Interesse, möglichst viel über Täter wie jenen von Villach zu erfahren, liegt auch der Wunsch zugrunde, bestimmte Voraussetzungen und Anzeichen festzumachen, die eine mögliche Gefahr im eigenen Umfeld erkennbar und vermeidbar machen. Auch deshalb sind True-Crime-Serien derart erfolgreich.

„Mord ist keine Krankheit“

Die Vorstellung des mystischen Bösen ist schlicht leichter zu ertragen als die Wahrheit: Am Ende sind es immer Menschen, die Böses tun. Der deutsche Psychiater Hans-Ludwig Kröber, der in seinem Leben unzählige Mörder und Schwerverbrecher begutachtet hat, hielt vor Jahren in einem Interview in der „Zeit“ fest: „Menschen, die töten, handeln meist nicht irrational und sind im Regelfall nicht psychisch gestört. Sie müssen nicht einmal alltäglich besonders aggressiv sein. Mord ist keine Krankheit, sondern ein Prozess der Entschlussfassung.“ Die Wissenschaft zeigt zudem, dass es selten ein einzelnes Erlebnis ist, das Menschen zu solchen Taten bewegt.

In diversen Foren wird kritisiert, dass jede Art der Analyse zu den Hintergründen der Tat von Villach unnötigerweise Verständnis für den Täter zeigen würde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wer sich solche Taten mit dem mystischen Bösen erklärt, nimmt jene, die sie begehen, aus der Verantwortung. Und macht es sich damit selbst zu leicht.

Den Angehörigen des Opfers und den Überlebenden der Tat bringen die genauen Gründe dafür weder den geliebten Menschen noch ihre einstige Unbeschwertheit zurück. Ebenso wenig wie die (noch nicht rechtskräftige) Verurteilung des Syrers zu lebenslanger Haft. Was aber bleibt, ist die Gewissheit, dass die Tat nicht ungesühnt bleibt. Und auch das kann uns ein Stück Sicherheit zurückgeben.