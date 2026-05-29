Mittwoch, 20. 30 Uhr, Verhandlungssaal 29 im Landesgericht Klagenfurt. In dem von vielen als „Prozess des Jahres“ bezeichneten Strafverfahren steht das Urteil fest: Der angeklagte Syrer (24) wurde von einem Geschworenengericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hat am 15. Februar 2025 in Villach einen Menschen getötet und fünf weitere teils lebensgefährlich verletzt.

Der Syrer nahm das Urteil emotionslos zur Kenntnis und sofort an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Spätestens am Montag wird das aber der Fall sein (siehe Factbox).

Danach geht es nach einem fixen Fahrplan weiter, erklärt Manfred Herrnhofer, Präsident des Landesgerichts Klagenfurt. Das Urteil wird ausgefertigt, in die Muttersprache des Verurteilten (Kurdisch) übersetzt und diesem in die Justizanstalt Klagenfurt zugestellt. Auch die Generaldirektion für den Strafvollzug bekommt das schriftliche Urteil und klassifiziert den Häftling, um festzulegen, in welche Justizanstalt (JA) er gebracht wird. Sechs Wochen hat sie dafür Zeit.

Karlau, Stein oder Suben?

Von den 27 Haftanstalten in Österreich kommen grundsätzlich drei für Häftlinge mit lebenslangen Strafen in Frage: Die JA Graz-Karlau, die JA Stein in Niederösterreich und die JA Suben in Oberösterreich. Welche es letztlich wird, hängt von mehreren Faktoren ab: Natürlich ob ein Platz für den Syrer frei ist und auch ob dort die Sicherheitsvorkehrungen für den 24-Jährigen gewährleistet werden können.

Denn der Mann gilt nach wie vor als extrem gefährlich. In der JA Klagenfurt wird er rund um die Uhr videoüberwacht. Alle Deradikalisierungs-Maßnahmen seien bisher gescheitert. Auch im Prozess hat er bestätigt, dass er jederzeit wieder Menschen töten wird, wenn er dazu die Gelegenheit hat.

„Gibt nichts zu behandeln“

Die Einweisung in eine forensisch-psychiatrische Anstalt ist bei diesem Straftäter kein Thema. Denn er ist „psychisch völlig unauffällig“, führte der Sachverständige im Strafverfahren aus. „Ich konnte keine psychische Störung finden, die für diese Taten relevant gewesen sind.“ Der 24-Jährige wusste, was er tat und konnte sich auch jederzeit dagegen entscheiden. „Bedauerlicherweise hat er es nicht getan“, so der Sachverständige. Der Syrer ist „gefangen in seiner fanatischen religiösen Motivation“. Aber aus klinisch-psychiatrischer Sicht gebe es keine Gründe, die eine Unterbringung in einer Anstalt rechtfertigen, so der Gutachter. „Es gibt bei ihm nichts zu behandeln.“

Ist lebenslang wirklich lebenslang?

Unabhängig davon, in welche Justizanstalt der 24-Jährige kommt, wird er dort Jahrzehnte verbringen - sofern er überlebt. Denn schon jetzt muss der Mann auch vor Übergriffen durch Mithäftlinge geschützt werden. In Österreich gibt es zwei Arten von Freiheitsstrafen: zeitlich begrenzte, die dauern maximal 20 Jahre, und zeitlich unbegrenzte, also lebenslange Haft.

Bei dieser kann der Verurteilte frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Dann entscheidet ein Drei-Richter-Senat über die bedingte Entlassung, so Herrnhofer. Kriterien sind die Tat selbst, das Verhalten nach der Tat (also jenes im Gefängnis), die Prognose für den Häftling (schafft er es, sich nach seiner Entlassung an Regeln und Gesetze zu halten usw.) sowie die Perspektive, wie das Leben des Häftlings in Freiheit aussehen kann. Erst wenn es bei diesen Punkten grünes Licht gibt, darf ein „Lebenslanger“ früher aus dem Gefängnis – samt zehnjähriger Bewährungszeit, in der er sich nichts zuschulden kommen lassen darf.

Durchschnittlich 20 bis 25 Haft

„Dass also eine lebenslange Haftstrafe nach 15, 25 oder 30 Jahren endet, wie immer wieder erzählt wird, ist ein Quatsch und falsch“, sagt Herrnhofer. Jeder Fall ist eine Einzelentscheidung. Und: Nur die allerwenigsten dieser Anträge werden beim ersten Mal befürwortet. Durchschnittlich sitzt ein zu lebenslanger Haft Verurteilter in Österreich zwischen 20 und 25 Jahren im Gefängnis, so Herrnhofer. Von den etwa 120 „Lebenslänglichen“, die es derzeit in Österreichs Justizanstalten gibt, werden 20 bis 30 nie mehr herauskommen.

Lebenslanges Aufenthaltsverbot

Dazu wird der Attentäter von Villach zählen: Auch wenn man beim heute 24-Jährigen nicht sagen kann, wie er sich in 15 Jahren verhalten wird, ist eine frühzeitige Haftentlassung aufgrund seiner festgestellten Gefährlichkeit höchst unwahrscheinlich. Sollte er dies wider Erwarten in einigen Jahrzehnten doch schaffen, wird er in Österreich dennoch nicht mehr in Freiheit kommen. Denn sobald eine Haftentlassung ansteht, tritt ein „lebenslängliches Aufenthaltsverbot“ in Kraft, erklärt Herrnhofer. Der Syrer wird dann direkt am Gefängnis von der Fremdenpolizei abgeholt und in sein Heimatland abgeschoben.

Von einer sofortigen Abschiebung hält LG-Präsident Herrnhofer nichts. Niemand könne garantieren, dass der Mann in Syrien nicht sofort freikommt oder als Märtyrer gefeiert wird und erneut versucht, nach Österreich zu kommen, um hier weitere schwere Straftaten zu begehen. In diesem Fall müsse der Sicherheitsgedanke über finanziellen Begründungen stehen. Ganz ähnlich argumentiert der Pflichtverteidiger des Syrers in einem Interview mit der Kleinen Zeitung.