Sie wollten nur ihr Wochenende genießen. Fünf Jugendliche verbringen am 15. Februar 2025 den Nachmittag in Villach. Um draußen zu sitzen ist es noch zu kalt, also entscheiden sie sich für ein bekanntes Fastfood-Lokal am Hauptplatz. Nach dem Essen machen sie sich wieder auf den Weg in Richtung Bahnhof. Vorneweg gehen zwei Burschen, die zwei Mädchen spazieren hinten, in der Mitte der Gruppe geht der 14-jährige A. – er wird den Tag nicht überleben.

Die überlebenden Opfer und Zeugen müssen gedanklich noch einmal zum vielleicht schlimmsten Tag ihres Lebens zurückkehren. Um ihnen etwas von der Last zu nehmen, werden sie nicht gezwungen, im großen Schwurgerichtssaal noch einmal alle Ereignisse den Zuhörern und der Presse zu schildern. „Wir wollen nichts aufwärmen“, sagt der vorsitzende Richter und trägt ihnen nach und nach ihre polizeilich erfassten und unterschriebenen Aussagen vor.

Erst als er das Messer sah, verstand er

„Wir waren gerade auf der Draubrücke, da hörte ich schnelle Schritte von hinten auf uns zulaufen. Er ist erst auf A. losgegangen, dann auf O1. Ich dachte erst, er versetzt ihnen Faustschläge“, erinnert sich O3. Auch als er selbst zum Opfer wurde, ging er noch von einer leeren Hand aus. Erst als der Jugendliche das Messer sah, verstand er langsam. Doch da lag er bereits auf dem Boden.

Es folgen sechs Operationen, zwei Wochen auf der Intensivstation. Seine Milz musste entfernt werden, einen seiner Finger kann er bis heute nicht durchstrecken, ein Stich durchtrennte die Nervenstränge in seinem Arm. „Mittlerweile darf ich wieder langsam anfangen, Sport zu machen.“ Ein Jahr lang musste er täglich Blutverdünner und Antibiotika nehmen, inzwischen „nur“ noch, wenn er krank ist.

„Jetzt brauche ich vielleicht wieder Therapie“

Laufende Kontrollen gibt es auch bei O1. „Manchmal werden die Schmerzen stärker, dann muss ich wieder ins Krankenhaus. Ich habe immer wieder ein Stechen in der Brust.“ Kontaktsport ist für den Jugendlichen nach wie vor nicht erlaubt, „laufen darf ich langsam wieder“. Eine Zeit lang war er in Psychotherapie. Inzwischen nicht mehr, aber jetzt brauche er sie vielleicht wieder.

Die beiden Mädchen konnten entkommen. Körperlich kamen sie nicht zu schaden, aber die seelischen Narben sind geblieben. „Ich hatte viele Panikattacken, konnte nirgendwo mehr hingehen. Langsam wird es besser, aber ich muss nach wie vor einiges auslassen“, erzählt Z1. Auch sie ist nach wie vor in Therapie. Ähnlich geht es Z2, der zweiten Jugendlichen. Auch sie kämpft mit Panikattacken. Die Angst, rauszugehen, sei besser geworden. „Jetzt aktuell kommt sie aber wieder.“

Das Geschehen auf der Brücke bekam O2 ebenfalls direkt mit, er hatte sich soeben eine Currywurst gekauft. Er wehrte einen Stich ab. „Sonst hätte er mich definitiv auch getroffen.“ Der junge Mann will jetzt vor allem eines: „Meine Ruhe.“

Seit Jänner im Krankenstand

Dass die Klinge sein Herz verletzt hatte, merkte O4 erst im Krankenhaus. „Ich bin gerade die Stiege von der Draulände nach oben gegangen. Ein Mann mit Messer kam mir entgegen, rief ‚Allahu akbar‘ und stach einmal auf mich ein.“ Inzwischen sei körperlich wieder alles gut, „psychisch leide ich aber immer noch“. An seiner Seite war seine Lebensgefährtin Z13. Sie wurde nicht verletzt, leidet aber seither an einer Posttraumatische Belastungsstörung. „Als es ihm körperlich besser ging, ging es mir psychisch schlechter. Seit Jänner bin ich auch im Krankenstand.“

O5 ist Koch und war gerade bei einer Rauchpause, als er Schreie hörte .„Da stand er plötzlich mit einem Dolch vor uns und holte aus.“ O5 konnte den Angriff mit dem Arm abwehren, sonst wäre der Stich in seinem Oberkörper gelandet. Er wurde an Hand und Arm verletzt. „Ich werde mein ganzes Leben lang unter den Folgen leiden, zwei Finger sind eingeschränkt.“

Am 15. Februar 2025 löschte ein Mann ein Leben aus. Doch die Folgen dieser Tat reichen bis heute. Manche Narben sind sichtbar, viele nicht. Für die Opfer, Zeugen und Angehörigen dauert dieser Tag bis heute an – und endet auch nicht mit dem Prozess.