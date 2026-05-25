Es geht um Mord, Mordversuch und Terrorismus im Namen des „Islamischen Staates“ (IS). Am Mittwoch beginnt der Terrorprozess am Landesgericht Klagenfurt. Angeklagt ist jener Syrer, der am 15. Februar 2025 einen 14-jährigen Burschen mit einem Messer getötet und fünf Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt hat. Zwei Tage lang wird verhandelt. Der Angeklagte wird hinter einer Glaswand sitzen, ähnlich wie bei Prozessen in Deutschland, bei denen Terroristen regelmäßig hinter Panzerglas Platz nehmen müssen. Bilder wird es diesmal keine geben – aus Sicherheitsgründen herrscht strengstes Fotografierverbot.

Ein Foto haben trotzdem alle im Kopf: Es zeigt den Syrer am Villacher Hauptplatz sitzend, wie er von einer Polizistin mit gezogener Waffe anvisiert wird. Da zeigte er noch den Tauhid-Gruß, den nach oben gestreckten rechten Zeigefinger. Sekunden später lag er auf dem Boden, überwältigt von der mutigen Polizistin.

Bluttat

Bis zu diesem Moment war der 15. Februar 2025 ein ganz normaler Samstag in Kärnten: Die Schüler hatten Semesterferien, viele Jugendliche waren am Nachmittag auch in der Villacher Innenstadt.

Der Syrer hatte schon Tage zuvor ein Messer gekauft und eine IS-Fahne gebastelt. Beides packte er in seine Umhängetasche und ging dann von seiner Wohnung auf den Villacher Hauptplatz. Laut Ermittlungen begann er um 15.50 Uhr mit seiner schrecklichen Bluttat. Er, der 2020 nach Österreich geflüchtet ist und hier einen Asylantrag gestellt hat, damit er nicht am Krieg teilnehmen muss, hatte nur ein Ziel: Menschen zu töten.

In seinen Einvernahmen sagte der 23-Jährige später, er habe extra einen Ort gewählt, an dem er viele Menschen töten kann. Dieser Ort war die Innenstadt von Villach. Als er drei junge Burschen sah, stach er völlig grundlos auf sie ein, einer der Jugendlichen starb: Später haben Tausende Menschen an einem Trauermarsch für das junge Todesopfer teilgenommen. Die Betroffenheit hält bis heute.

Die Burschen hatten keine Chance zu reagieren. Nach den ersten Angriffen auf die Jugendlichen ging der Syrer auf seine nächsten unschuldigen Opfer los: Einer konnte den Stichbewegungen ausweichen, einer brach nieder, eine rannte schwer verletzt weg.

Der Held, der noch Schlimmeres verhindert hat

Eine Minute und 24 Sekunden hat der Angriff laut den Ermittlungen gedauert. Eine Minute und 24 Sekunden. In diesem Moment fuhr ein Foodora-Auto um die Ecke. Der Lenker, ein Syrer, ein Landsmann des Täters, sah die verletzten Menschen mitten in der Stadt am Boden liegen und erblickte den damals 23-Jährigen mit dem Messer. Der Foodora-Fahrer reagierte sofort: Er fuhr mit seinem Auto auf den Angreifer zu und brachte ihn zu Boden und verhinderte so weitere Übergriffe. „Der Held von Villach“, wurde der Foodora-Fahrer danach genannt.

Festnahme nach sechs Minuten

Der Terror-Angeklagte wurde festgenommen. Von der ersten Tat bis zur Festnahme dauerte es nur sechs bis sieben Minuten, heißt es von den Ermittlern und der Anklagebehörde.

Das Attentat wurde von den Behörden penibel rekonstruiert. Bei seinen Einvernahmen hat der Angeklagte immer wieder betont, alleiniger Verantwortlicher des Attentats zu sein. „Alleine“, soll er immer wieder gesagt haben. Es war ihm wichtig, als Alleintäter gesehen zu werden und er wird es auch: Hinweise auf Mittäter wurden laut Anklagebehörde keine gefunden.

Doch eines ergibt sich aus den Ermittlungen klar: Die Tat war vorbereitet. So soll der Angeklagte etwa alle seine Handydaten und TikTok-Beiträge gelöscht haben, um nicht vor dem Anschlag erwischt zu werden. Bei Hausdurchsuchungen wurden Zeichnungen mit Attentats-Szenarien in seiner Wohnung gefunden und das Foto eines anderen Messer-Terroristen.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich der syrische Kurde hauptsächlich über soziale Medien radikalisiert hat. Einem Verwandten aus Deutschland sollen Wesensveränderungen aufgefallen sein. Ganz alleine zu Hause, in seinen vier Wänden soll der damals 23-Jährige Videos des IS angesehen haben.

Gefährlicher Häftling

Im Gefängnis hat er keinen Zugriff auf soziale Medien oder extreme Inhalte, und trotzdem ändert das offenbar nichts an seiner radikalen Gesinnung. In der Justizanstalt gilt der Mann „als der gefährlichste Häftling“, der je im Klagenfurter Gefängnis war. „Er ist jederzeit bereit Menschen zu töten oder zu verletzen und er ist nicht bereit, von seiner Einstellung abzuweichen.“ So beschreibt der Gefängnischef den Mann. Alle Deradikalisierungsmaßnahmen seien gescheitert.

Der Prozess

Dementsprechend hoch sind auch die Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess. Alle Besucher mussten sich bei Gericht akkreditieren, ihre Daten angeben. Es gibt zwei Verhandlungssäle: Im Saal 29, dem großen Schwurgerichtssaal, findet die Verhandlung statt. Diese wird in den Saal 10 übertragen. Sämtliche Plätze sind bereits seit Wochen vergeben. Insgesamt rund 100 Zuseher sind akkreditiert, darunter 27 Journalisten aus Österreich und dem deutschsprachigen Ausland.

Sie alle werden strenge und penible Kontrollen über sich ergehen lassen müssen, ehe sie in einen der beiden Säle dürfen. Dort wird es von Sicherheitskräften nur so wimmeln, in Uniform und in Zivil. Diese Maßnahmen habe das Landesgericht aufgrund der besonderen Umstände getroffen, die einerseits in der Persönlichkeit des Angeklagten und im angeklagten Sachverhalt begründet sind, so ein Sprecher des LG Klagenfurt. Diese dienen vor allem zum Schutz der Geschworenen und aller an dem Prozess beteiligten Personen.