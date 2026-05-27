Die gute Nachricht – wenn es in diesem Drama überhaupt eine geben kann – zu Beginn: Der Attentäter von Villach wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft verurteilt – wegen Mordes, wegen fünffachen Mordversuchs und terroristischer Straftaten. Der 24-jährige Syrer nahm das Urteil an. Emotionslos, wie er die 13-stündige Verhandlung zuvor verfolgt hat.

Nur einmal zeigte der Angeklagte eine Regung: Als das Selfie-Video gezeigt wurde, in dem er dem Islamischen Staat der Treue schwor und das Messer an seine Kehle hielt, mit dem er zwei Tage später seine Bluttaten begangen hat. Da grinste er für wenige Sekunden in seinem eigens für ihn gebauten Glaskäfig. Dort saß der nach wie vor als hochgefährlich eingestufte Mann: An Füßen und Händen gefesselt. Die Handfesseln waren an einem Gurt fixiert, den er um die Brust hatte. Bewacht von vier vermummten Justizwachbeamten.

Als der Syrer um 9.01 Uhr den Gerichtssaal betrat, war die Anspannung spürbar. Was wird der Mann tun, der laut eigener Aussage vor der Polizei mindestens zehn Menschen töten wollte? Er tat nichts. Er saß da in seinem weißen Hemd, seiner beigen Leinenhose und seinen Sneakers. Starrte ins Publikum, an die Decke, auf den Bildschirm oder an den oberen Rand seines Käfigs. So als ob er eine Fluchtmöglichkeit suche. Doch die gab es nicht.

Sprengstoffgürtel

Völlig ohne Regung, ohne Emotion gestand er sein Morden. „Ich wollte alle töten“, hat er vor der Polizei gesagt und gestern bestätigt. Reue oder gar Bedauern kennt er nicht. Im Gegenteil: Auf Nachfrage, ob er, wenn er die Gelegenheit bekäme, wieder eine solche Tat begehen würde, antwortete er mit Hilfe eines Übersetzters nur knapp, aber bestimmt: „Ja.“

Der 24-Jährige würde zu noch schlimmeren Möglichkeiten greifen: Auf seinem Handy wurden Fotos gefunden. Darauf sind Zeichnungen zu sehen mit einem Sprengstoffgürtel und einem Auto, das in eine Menschenmenge fährt.

Nur etwas bereute der Angeklagte: Dass er kein Märtyrer ist, weil er nicht erschossen wurde. Doch den Gefallen haben ihm zwei mutige Polizistinnen nicht getan. Sie haben ihn festgenommen, sodass er von einem Gericht verurteilt werden konnte.