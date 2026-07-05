13 Stunden lang wurde am Montag im Kanzleramt geschwitzt. Das lag nicht nur an der Außentemperatur, die die Kühlanlage des Hauses an ihre Grenzen brachte, sondern auch am Thema, über das die rund 50 Teilnehmenden hitzig debattierten. Bund, Länder, Gemeinden und Städte hatten sich zusammengesetzt, um die mehrfach verschobene und dank Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zuletzt mit der Deadline 30.6. versehene Reformpartnerschaft endgültig auf den Weg zu bringen. Als die Regierung um halb ein Uhr nachts das Ergebnis präsentiert, gibt man sich müde, aber zufrieden.

Bei Tageslicht war der Glanz der nächtlichen Einigung bald verflogen. Medienbeobachterinnen und -beobachter sowie diverse Experten kritisierten zahlreiche offene Fragen zu Details und Umsetzung, bald wurde den Verhandlern mangelnde Ambition zu echten Reformen unterstellt. Gänzlich überrascht dürfte das die Regierung nicht haben, hatte doch Kanzler Stocker selbst bei der nächtlichen Einigungsverkündung entsprechendes Erwartungsmanagement betrieben: „Manches wird man wieder als zu spät, zu wenig, zu mutlos bezeichnen. Aber ich stehe hier voller Stolz: Das lässt sich herzeigen.“

Finanzierung aus einer Hand? Fehlanzeige

Herzeigen wollte die Regierung im kostenintensiven Kompetenzendschungel Gesundheit vor allem eines: eine Finanzierung aus einer Hand. Hier steht sie auch nach 13 Stunden Verhandlung mit leeren Händen da. Bund und Land wollen sich künftig besser abstimmen, wird beteuert, mehr war nicht drin. Dass man aber dort, wo die teuren Doppelgleisigkeiten wirklich entstehen, nicht hingreift, zeugt von einem abermaligen Einknicken der Regierung vor der Macht der Länder.

Nichts fürchten Landeshäuptlinge mehr als die Entmachtung im Spitalsbereich, mit der (teils gut argumentierbare) Schließungen einhergehen könnten. Ihr Aufbäumen hat ihnen dieses Schicksal auch diesmal erspart. Dass man dagegen im ausgerechnet vom kleinsten Koalitionspartner Neos verantworteten Bildungsbereich großzügig Kompetenzen abgegeben hat, tat nicht nur nicht weh, sondern wurde von einigen Ländern im Reformprozess sogar selbst als Möglichkeit ins Spiel gebracht.

Stänkern aus den Ländern

Auch wenn die Länder einmal mehr als Sieger aus diesem föderalistischen Match gehen, hält sie das nicht davon ab, weiter gegen den Bund zu wettern. Die SPÖ-Landeshauptmänner Hans Peter Doskozil (Burgenland) und Daniel Fellner (Kärnten) warnen vor einem „Kahlschlag“ im Gesundheitsbereich und schließen – in der Hoffnung auf Volkesgunst – Spitalsschließungen kategorisch aus. Als säße ihre Partei nicht selbst in der Regierung.

Vom Verhandlungsmarathon bei Schnitzelsemmeln bleibt damit ein fahler Nachgeschmack. Es wurden Dinge auf den Weg gebracht, die das Gesundheitssystem zweifellos besser, aber kaum kosten- und schon gar nicht struktureffizienter machen werden. Bei einer zunehmend alternden Bevölkerung wird das, wenn schon nicht diese, dann die nächsten Regierungen zunehmend ins Schwitzen bringen.