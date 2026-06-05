Journalistinnen und Journalisten sparen bekanntlich nicht mit Zurufen von außen; das ist, neben der nüchternen Berichterstattung über aktuelle Geschehnisse, auch unser Job. Ich selbst gehe das gern analytischer an, Emotion hinter den Zeilen versuche ich zu vermeiden, weil ihr Mehrwert für den Leser überschaubar ist. Heute muss es aber ein Rufzeichen hinter dem Titel sein. Was mich zu dieser drastischen Maßnahme bewegt, ist die zunehmende Verwunderung über das Agieren der Koalitionsparteien in der Öffentlichkeit. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, ihnen ist der Umstand entfallen, dass sie selbst Teil der Regierung sind.

Die SPÖ preschte in der zuletzt eingeschlafenen Debatte um eine Wehrdienstreform in der „Kronen Zeitung“ mit einem eigenen Vorschlag vor, der von der ÖVP umgehend abgelehnt wurde. Dort konzentriert man sich auf die Klassiker Migration und den „politischen Islam“, einzelne Maßnahmenvorschläge sorgen beim Gegenüber immer wieder für Irritation. Die Neos fordern ein „Ende der politischen Einflussnahme“ im ORF und halten ein Kandidaten-Hearing für den Chefposten ab. Und sie preschen mit Einschnitten in Sachen Parteienförderung vor, ÖVP und SPÖ zögern.

Viel Zeit bleibt nicht mehr

Diese kommunikative Entfremdung hat Folgen. Einerseits fördert ein öffentliches Ausrichten des eigenen Unmuts über das Gegenüber bekanntlich nicht gerade dessen Motivation, an einer Einigung mitzuwirken. Vor allem, was ungemütliche, aber umso notwendigere Reformen betrifft. Und andererseits gibt die Regierung mit solchen Einzelaktionen ein derart unstimmiges Bild nach außen ab, dass man sich in den drei Presseabteilungen wahrlich nicht beschweren darf, dass einzelne Erfolge der Regierung medial unzureichend bejubelt würden. Niemand erwartet koalitionären Gleichklang, aktuell scheint man sich jedoch nicht einmal auf dieselbe Musikgattung einigen zu können.

Viel Zeit zum Einlenken bleibt den Betroffenen nicht. Denn das magische Zeitfenster, über das sich die Dreierkoalition bei Amtsantritt freuen durfte und das sich durch das heurige Ausbleiben von Landtagswahlen geöffnet hatte, schließt sich langsam. 2027 wird in Oberösterreich und Tirol wieder gewählt, was Regierungsparteien traditionell besonders vorsichtig (und kompromissscheu) agieren lässt. Große Reformenvorhaben in den kniffligen Bereichen Gesundheit, Pensionen und Co. sind schon jetzt kaum machbar, nächstes Jahr wird die Sache noch komplizierter. Vielleicht erinnern sich die Regierungsparteien an diesen Umstand, wenn das Budget erst einmal fix und fertig ist. Falls nicht, werden es wir Medien tun.