Innerhalb der selbsternannten „Gruppe der Umsetzer“ klopft man sich dieser Tage auf die Schulter. Einst als Hardliner in Sachen Migration verschrien, sind die Forderungen von Griechenland, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland und Österreich nach verschärften Asylregeln inzwischen nicht nur in Brüssels politischer Mitte angekommen, sondern werden laufend in EU-Recht gegossen. Die jüngste Einigung sieht die Einrichtung von Abschiebezentren in Drittstaaten vor (Return-Hubs). EU-Kommissar Magnus Brunner zeigte sich erfreut darüber, dass man nun „mehr Kontrolle“ darüber habe, „wer in die EU kommen kann, wer bleiben kann und wer gehen muss“.

Freilich wird nur eine rechtliche Basis geschaffen. Wie diese Zentren in der Realität aussehen sollen, in denen straffällig gewordene Migranten oder jene, die kein Bleiberecht bekommen, untergebracht werden, bis sie in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, ist unklar. Weder kann genau erklärt werden, in welchem Ausmaß die Freiheit der Betroffenen eingeschränkt wird, noch, wie die Unterbringung konkret aussehen wird. Nur eines lässt sich sicher sagen: Günstig wird die Verlagerung des Problems vor die eigene Haustür nicht.

Gratis gibt es die Zentren nicht

Die EU hat Drittstaaten, im Speziellen jene, mit denen bereits Gespräche für Return-Hubs laufen, als Partner entdeckt. Internationale Zusammenarbeit ist unverzichtbar, gratis ist sie nicht. Wer sich bereit erklärt, entsprechende Zentren bei sich zu errichten, die in der eigenen Bevölkerung auf wenig Gegenliebe stoßen werden, lässt sich diese Bereitschaft wohl nur mit Visaerleichterungen oder entsprechenden Investitionen abkaufen. Am Ende wird die Zahl jener, die dort auf ihre Abschiebung warten, aber allein aus logistischen Gründen überschaubar bleiben.

Handlungsbedarf besteht dennoch. Die durchaus beträchtliche Zahl jener, die sich ohne Bleiberecht in der EU aufhalten, aber nicht abgeschoben werden können, sorgt für fehlende Glaubwürdigkeit im System und nationale Konflikte, deren Lösung sich die Menschen zunehmend von rechten Parteien erhoffen und diese dafür bei Wahlen stärken. Von der Verlagerung des Problems vor die eigene Haustür verspricht man sich deshalb ein gewisses Maß an politischer Entspannung, nachhaltiger wird freilich das viel zitierte Schließen von Rückführungsabkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern sein.

Traut sich die „Gruppe der Umsetzer“?

Zentrale Motivation hinter den Verschärfungen ist eine Signalwirkung, die man sich von einem deutlich strengeren Vorgehen erhofft. Gänzlich abwegig ist das nicht, die Motivation, sich auf den gefährlichen und teuren Weg Richtung Europa zu machen, war in Zeiten betont offener Grenzen 2015/16 größer als jetzt. Spielen globale Entwicklungen wie Kriege, Hungersnöte und demografische Verschiebungen in der politischen Planung jedoch weiterhin eine untergeordnete Rolle, wird sich illegale Migration langfristig nicht bekämpfen lassen. Das weiß auch die „Gruppe der Umsetzer“. Ob sie mutig genug ist, das auch auszusprechen?