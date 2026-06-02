Zumindest 1,705 Euro kostet am Dienstag ein Liter 95er Benzin an einer Tankstelle in Kärnten und 1,805 Euro muss für den Liter Diesel bezahlt werden. Wer vor hat mit dem Auto an die italienische Adriaküste zu fahren, dem sei empfohlen, das Auto vorher vollzutanken. In Italien zahlt man aktuell mindestens 1,96 Euro für Benzin und 1,99 Euro für Diesel.

Anders verhält es sich an der Ostküste der Adria, Slowenien und Kroatien senken ihre vergleichsweise günstigen Treibstoffpreise erneut deutlich. Seit Dienstag gelten in Slowenien die neuen regulierten Preise, gültig bis inklusive dem 8. Juni.

Slowenien

Diesel wurde um 10,6 Cent günstiger, Benzin sogar um 11,1 Cent: Ein Liter Sprit für den Ottomotor kostet nun 1,603 Euro und für den Treibstoff des Selbstzünders werden nun 1,647 Euro fällig. Zu beachten ist, dass die regulierten Preise in Slowenien ausschließlich abseits von Autobahnen und Schnellstraßen gelten. Autobahntankstellen können ihre Preise hingegen frei festlegen. So kostet ein Liter 95-Oktan-Benzin dort aktuell zumindest 1,87 Euro, während für einen Liter Diesel zwischen 1,88 Euro und 1,91 Euro verlangt werden.

Kroatien

Auch in Kroatien senkte die Regierung am Montag die Treibstoffpreise. Diese gelten ab Mittwoch bis einschließlich 15. Juni. Die Preise sind weiterhin die günstigsten im Vergleich. Ab Mittwoch zahlt man in Kroatien für Diesel und Benzin gleich viel: 1,61 Euro pro Liter.