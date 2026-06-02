An der Rezeption ist Sarah Sorger die Erste, mit der Gäste im Hotel in Kontakt kommen. „Du bist verantwortlich, dass der Start in den Urlaub klappt“, sagt die 17-jährige Radentheinerin. Bei den Junior-Skills 2026 in Landeck zeigte sie, wie gut ihr das gelingt. In der Kategorie „Hotel Reception“ holte der Lehrling vom Familien-Sportresort Brennseehof mit ihrer Goldmedaille gleichzeitig den Staatsmeistertitel.

Sie wollte einen Beruf mit Abwechslung

Im August 2023 begann Sorger ihre Lehre zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin mit Matura. Der Weg in den Beruf führte über ein Schnupperpraktikum, auch ihre Mutter hatte bereits im Brennseehof gelernt. Anfangs arbeitete Sorger im Service, später kam sie an die Rezeption. Heute gehören Morgenpost, Gästeinfos, Reservierungen, Angebote, Einchecken und Auschecken zu ihrem Alltag. „Wenn der Gast glücklich ist, bin auch ich glücklich“, sagt sie. Genau das mag sie am Beruf: den Umgang mit Menschen und besonders die Abwechslung.

Früher sei sie eher schüchtern gewesen, erzählt Sorger. Die Arbeit habe ihr Selbstbewusstsein gegeben. „Fehler passieren und die Chefs erklären es einem noch einmal. Das gehört zum Leben dazu.“ Der Brennseehof sieht ihren Staatsmeistertitel als besonderen Erfolg und als Bestätigung dafür, Lehrlinge individuell zu begleiten und ihre Stärken gezielt zu fördern. Man sei stolz, weil sie mit Engagement, Einsatz und Freude am Beruf Schritt für Schritt an die Spitze gekommen sei.

In Feld am See wurde die 17-Jährige für ihre Leistung gebührend gefeiert © KK/Privat

„Stadthotellerie ist nichts für mich“

Privat trifft sie Freunde, fährt gern zum Brennsee oder Millstätter See, macht Sport und interessiert sich für Mopeds und Autos. „Ich bin aber kein Technik-Fan, ich schaue sie nur gern an“, lacht die 17-Jährige, die schon selbst mit dem Auto zur Arbeit kommt. Nach der Lehre möchte sie Erfahrungen in der Schweiz oder in Spanien sammeln. Stadthotellerie reizt sie weniger. Sarah bevorzugt einen Arbeitsplatz mit viel Natur drumherum und Gästen, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann.