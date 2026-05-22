Sein Arbeitsplatz ist da, wo andere Urlaub machen. Jonas Tschebull aus Schiefling am Wörthersee absolviert gerade seine Lehre zum Koch im Falkensteiner Schlosshotel Velden, genauer gesagt im Restaurant Seespitz direkt am See. Vor kurzem hat Tschebull bei den „juniorSkills Austria“ in Landeck Gold geholt. 81 der besten Tourismuslehrlinge Österreichs traten dort an, Tschebull überzeugte in der Kategorie Koch mit Präzision, Können und jener Ruhe, die man in einer heißen Küche braucht. Damit gilt der Lehrling im dritten Lehrjahr als bester Nachwuchskoch des Landes.

Sein Weg begann nach einem Jahr an der Höheren Bundeslehranstalt für Wirtschaft und Mode in Klagenfurt mit einem Praktikum im Restaurant „Ungeheuer“ in Velden. Danach funktionierte die Bewerbung im Schlosshotel gleich auf Anhieb. „Es war ein leichterer Einstieg, weil ich die Abläufe einer Küche schon gekannt habe.“ Heute schätzt er die Vielfalt. „Jeden Tag kannst du etwas Neues dazulernen, und deine Persönlichkeit auf dem Teller einfließen lassen.“

Manchmal geht auch etwas schief

Sein Arbeitstag beginnt meist mittags. „Ich bin auf zwei Posten, entweder als Entremetier der für die Beilagen zuständig ist oder als Gardemanger, der die Hoheit über die Salate und Vorspeisen hat, eingeteilt.“ Verantwortung für seine Gerichte übernimmt er bereits, wobei auch schon mal etwas schief gehen kann, aber „das gehört zum Lernen und besser werden dazu.“ Ausgelernt ist man als Koch seiner Meinung nach nie, denn jedes Land, jede Kultur, jeder Koch bereitet Speisen anders zu. Besonders gerne kreiert er Fischgerichte.

Auch privat steht er gern am Herd und kocht für seine Eltern, probiert sich aus und testet neue Kreationen. Trotzdem darf es auch einfach mal eine Wurstsemmel sein. Seine Leidenschaft bleibt aber die gehobene Kochkunst. Beim perfekten Teller zählt für ihn mehr als Optik. „Man muss schmecken, dass der Koch gern kocht, wenn alle Komponenten perfekt zusammenspielen und dem Gast beim ersten Bissen ein Lächeln über die Lippen huscht, dann bin ich zufrieden“, erklärt der 19-Jährige.

Im September steht die Lehrabschlussprüfung an. „Ein wenig nervös bin ich trotzdem, das gehört dazu.“ Anschließend wird er seinen Präsenzdienst oder Zivildienst ableisten. Beruflich möchte er „die Extrameile“ gehen und nicht nur kulinarisch durch die Welt reisen. „Ich möchte in Deutschland, Belgien und Großbritannien Erfahrungen sammeln für meine Karriere“, erklärt der Schieflinger. Neben seiner beruflichen Laufbahn bleibt aber dennoch klassisch für einen jungen Erwachsenen die Zeit um mit Freunden gemeinsam ins Strandbad zu gehen und mit einer Tüte Pommes die Sonne zu genießen.