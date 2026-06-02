Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen. Damit zieht es die Menschen auch wieder an die Freizeitseen quer durchs Land. Einer, der besonders gute Wasserqualität aufweist, ist der Erlaufsee in Mariazell. Er ist bei vielen Badegästen und Tauchern aus der Steiermark beliebt – wenngleich ein Teil des 58 Hektar großen Gewässers bereits zu Niederösterreich gehört.

Die touristische Infrastruktur liegt fast zur Gänze in Mariazell. Dort gibt es auch eine traditionelle Gastronomie, die zwar unter dem Namen „Strandbuffet“ firmiert, weil man die Essensbestellung direkt selbst an einem Schalter aufgibt. In Sachen Speisenqualität, Frische und Auswahl war die Einrichtung aber schon bisher so manchem Gasthaus deutlich überlegen.

Jetzt könnte es in zweifacher Hinsicht noch einmal einen Schub nach vorne geben. Einerseits erneuern die Bundesforste das Strandbuffet um 1,2 Millionen Euro und bauen das Gebäude völlig um, gleichzeitig haben sie ein Bieterverfahren für neue Pächter gestartet.

Die Sieger stehen nun fest: Marlene und Christian Kirchmayer aus der Grenzregion zu Niederösterreich (Gemeinde Hohenberg) werden die Traditions-Gastro am Erlaufsee übernehmen.

„Den Probebetrieb haben wir bereits gestartet und am Pfingstwochenende waren auf einen Schlag 500 Steckerlfische weg“, berichtet Christian Kirchmayer. „Der Andrang war so groß, dass wir befreundete Köche und Gastronomen baten, uns zu helfen.“ So kam es, dass ein Sushi-Koch aus Wien am Erlaufsee Schnitzel panierte.

„Wild und Fisch aus eigener Produktion“

Doch das war nur der Auftakt, quasi ein „Soft-Opening“. Bis zum großen Nightrun am 12. Juni rund um den See sei man mit der Gastro startklar. „Wir haben eine eigene Fischzucht. Bei unserem Hof, dem sogenannten Thorhof, ist eine große Jagd dabei. Deshalb möchten wir speziell auf Fisch und Wildspezialitäten aus eigener Produktion setzen“, geben die Kirchmayers die Linie vor.

Auch einen neuen Namen erhält die Gastro: „Seerosi“ wird sie nach dem Töchterchen Rosalie der beiden künftig genannt.

Um die Küche zu entlasten, werde man künftig verstärkt Steckerlfische grillen. Bestellt werden kann künftig übrigens auch per QR-Code, darüber hinaus ist auch das Bezahlen mit Bankomatkarte möglich. Das war bisher nicht der Fall.

Offizielle Eröffnung im Juli

Die offizielle Eröffnung des Gebäudes machen die Bundesforste in Form eines Festaktes am 9. Juli mit den Vorständen des Unternehmens. Bürgermeister Fabian Fluch freut sich über die Entwicklung in Mariazell. „Es geht in eine sehr gute Richtung.“