Christoph Baumgartner hat sich mit einem emotionalen Instagram-Posting zu seiner gestern erlittenen Muskelverletzung geäußert. Die beim Aufwärmen für das Testspiel gegen Tunesien zugezogene Verletzung hat seinen großen Traum, eine WM zu spielen, platzen lassen. „Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe.“

An seine Teamkollegen, deren größter Fan er sein werde, wie er schreibt, richtete er sogleich eine Botschaft: „Ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Genießt es und zeigt, was für eine besondere Mannschaft wir sind!“