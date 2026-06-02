Eine Kaltfront, die sich derzeit noch über Westeuropa befindet, zieht in Richtung Kärnten, sie wird in der Nacht auf Mittwoch auch auf die beliebten Urlaubsdestinationen an der Adria treffen: In Italien, Slowenien und Kroatien gibt es Wetterwarnungen, vor allem entlang der Küsten auch orange, also die zweithöchsten. Gewarnt wird vor Starkregen udn Gewittern.

Italien

Bereits am Dienstagnachmittag werden die ersten Regenfelder auf Norditalien treffen, im Laufe des Abends werden sie stärker. Ab 21 Uhr wird in Friaul-Julisch Venetien vor Gewittern und Starkregen gewarnt. Die Warnung gilt bis in die Morgenstunden des Mittwochs, danach sollte die Unwettergefahr gebannt sein. Der Regen werde aber bis in den Nachmittag hinein weiter anhalten. Bei mäßigem Wind aus Nordost werde sich die Sonne bei bewölktem Himmel erst ab 16 Uhr vereinzelt durchkämpfen können.

Am Donnerstag wird sonniges Wetter bei Temperaturen bis maximal 24 Grad prognostiziert. Am Freitag muss dann wieder vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. Der Samstag werde großteils bewölkt, aber trocken bleiben. Mit 13 Sonnenstunden und wolkenlosem Himmel darf dann am Sonntag in Norditalien gerechnet werden.

Slowenien

Die Kaltfront schiebe am Dienstag warme und feuchte Luft in höheren Lagen mit Südwestwind in Richtung Slowenien, erklären die Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes Arso: „In der Nacht auf Mittwoch ist mit ersten kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen, örtlich ist Starkregen zu erwarten. Die stärksten Gewitter mit Starkregen werden nachts in der Westhälfte Sloweniens erwartet. Bei Südwestwind können sich auch in Mittelslowenien stärkere Niederschläge ausbreiten. An der Küste weht ein stärkerer Südwind.“ Da die heftigen Regenfälle möglicherweise über einen längeren Zeitraum anhalten werden, hat Arso eine orangefarbene Wetterwarnung für den Westen des Landes herausgegeben. In Slowenien rechnet man mit 30 bis 80 Millimeter Regen, örtlich möglicherweise auch mehr.

Im Laufe des Mittwochvormittags breitet sich der Niederschlag über das ganze Land aus. Nach dem Durchzug der Front schwächt sich der Regen allmählich ab und hört spätestens am Nachmittag im Osten Sloweniens weitgehend auf. Im Westen sind noch gegen Abend vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Es weht ein Nordwind, in Primorska wird eine schwache Bora zu spüren sein, erklärt Arso.

Der Donnerstag wird es weitgehend sonnig mit vereinzelten Wolkenfeldern. Es bleibt trocken bei Höchstwerten bis 23 Grad an der slowenischen Adriaküste. Am Freitag ist ab dem späten Vormittag mit erneutem Regen zu rechnen, der bis Mitternacht anhalten werde. Samstag und Sonntag versprechen die Meteorologen von Arso wieder sonniges Wetter entlang der slowenischen Riviera.

Kroatien

Für fast ganz Kroatien gilt eine gelbe Wetterwarnung für den Mittwoch, entlang einiger Küstengebiete um die Regionen Rijeka und Split wurde gar eine orange Warnung ausgegeben. Auch in Kroatien kommt der Wetterumschwung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. „Es wird wechselhaft, im Landesinneren meist bewölkt und unbeständig. Vereinzelt kann es zu Regenschauern und Gewittern, örtlich auch zu Starkregen kommen“, prognositiziert DHMZ.

Vor starkem Jugo in Teilen des Südens und verstärkter Bora am Abend wird entlang der Adriaküste gewarnt. Die Windgeschwindigkeiten können Spitzen bis 65 km/h erreichen. Laut DHMZ-Vorhersage wird das Wetter am Mittwoch und Freitag wechselhaft, wobei auch Starkniederschläge möglich sind: „Örtlich sind aufgrund der heftigen Schauer auch Sturzfluten möglich“, warnt der Wetterdienst der mit 80 mm Regen rechnet. Erst am Donnerstag beruhigt sich das Wetter allmählich, bevor auch in Kroatien am Freitag erneut Regenschauer einsetzen werden. Es besteht allerdings kaum mehr Unwettergefahr. Samstag und Sonntag werden nach jetziger Vorhersage weitestgehend trocken und sonnig verlaufen.