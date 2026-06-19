Auf hoher See und vor Gericht ist man bekanntlich in Gottes Hand. Nicht immer kann man, als Nicht-Juristin oder als jemand, der das Studium in der Tasche hat, nachvollziehen, wie Richterinnen und Richter am Ende entscheiden. Dass sie überhaupt zu einer Entscheidung kommen, kann dabei Jahre dauern. Unter anderem binden Großcausen wie jene von Grasser, Benko und Co. Personal, das an anderer Stelle und bei kleineren „Fischen“ fehlt.

Auch deshalb wird in diesem Bereich seit Jahren nach zusätzlichen Planstellen und mehr Mitteln gerufen. Auch mit Verweis auf neue Zuständigkeiten wie die Handy-Sicherstellung. Doch auch im Doppelbudget für 2027/2028, das die Regierung erst kürzlich geschnürt hat, kommt man diesem Wunsch nicht nach. Keine neuen Planstellen, lediglich eine Änderung der Strafprozessordnung, die mehr Verfahren weg von personalintensiven Schöffengerichten hin zu Einzelrichtern bringen soll.

Aufregung und Sonderlösung

Im Justizministerium wurde bereits eifrig Inventur gemacht, um Bereiche zu identifizieren, in denen gespart werden könnte. Bald war einer gefunden, der nun (erwartbarerweise) empörte Landeshauptleute auf den Plan ruft. Kleinere Bezirksgerichte sollen geschlossen bzw. zusammengelegt werden, die Kleine Zeitung hat unter anderem hier darüber berichtet. Wie viele andere zeigte sich Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) erbost, über die geplante Schließung des Hauses in Hermagor habe er beispielsweise aus den Medien erfahren.

Im Ministerium versucht man zu beruhigen, es werde noch verhandelt. Doch dieser Schritt wird kaum abzuwenden sein. Ist es doch insbesondere in Sparzeiten nur schwer zu argumentieren, dass es in diesem Land 94 Gemeinden mit 113 Bezirksgerichten gibt. Das wissen auch die Landeshauptleute, zusperren sollen aber freilich die anderen. Dass für die drei zweisprachigen Standorte in Kärnten eine Sonderlösung gefunden wurde, sorgt vorerst für Erleichterung.

„Kirche im Dorf lassen“

In der aktuellen Debatte wird Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) im Interview mit Innenpolitik-Chef Walter Hämmerle aber deutlich: „Ich finde, man sollte schon die Kirche im Dorf lassen: Die allermeisten Menschen haben kaum je auf ihrem Bezirksgericht zu tun – und dann betrifft es etwa Verlassenschaften. Dafür gibt es aber auch die 530 Notare und Notarinnen, die hier als Gerichtskommissäre tätig werden können.“ Kein allzuschlechtes Argument.

Daran, dass das Justizbudget umgeschichtet werden muss, besteht jedenfalls kein Zweifel. Auch, um die stetig größer werdende Baustelle Strafvollzug nicht gänzlich außer Kontrolle geraten zu lassen. Die Gefängnisse im Land sind seit Jahren überlastet und aktuell zu 108 Prozent belegt. Immer wieder werden Berichte über unzumutbare Haftbedingungen bekannt. Mit einer Ausweitung der Fußfessel wurde bereits ein erster Schritt Richtung Entlastung gesetzt, mehr müssen folgen. Ob das langfristig reichen wird, ist fraglich. Ebenso, ob die Zusammenlegung von Bezirksgerichten und die Belastung der Landesgerichte personell langfristig soweit stemmbar sind, dass der Rechtsstaat für die Bürgerinnen und Bürger weiter erlebbar bleibt. Ob sie das nun wollen oder nicht.

Also: Justitia, mach die Augen auf!