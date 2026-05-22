Politikerinnen und -politiker hatten es früher leichter. Gut, hier lassen sich zahlreiche Argumente finden, die diese Aussage untermauern und wohl ebenso viele, die ihr widersprechen. Eines steht jedoch fest: Die Sommer waren ruhiger. Wenn das Parlament Pause hat und das Land auf Urlaub ist, konnten sich auch die politischen Amtsträger eine Pause gönnen. Über die letzten Jahrzehnte hinweg entdeckte man jedoch auch abseits von Wahlkämpfen den Sommer als Möglichkeit, mit dem gern zitierten Volk in den Bundesländern in Kontakt zu treten. Jörg Haider war auch in seiner Zeit in der Bundespolitik im Sommer auf gefühlt jedem Feuerwehr- und Kulinarikfest zugegen, bald darauf zog es auch andere Politiker „auf’s Land“.

Beispiele gefällig? Der einstige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lud zum gemeinsamen Wandern ein, FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte bei seiner „Heimattour“ einen Messerschleifer im Schlepptau und SPÖ-Bundesparteiobmann Andreas Babler tourte mit Wohnmobil durch die Lande, um Kontakt „zu den Menschen“ zu suchen. Und auch in diesem Sommer sind diverse Landpartien eingeplant. Babler will heuer bei Bürgerversammlungen, sogenannten „Townhalls“, erfahren, was der Bevölkerung außerhalb Wiens am Herzen liegt. Die Termine reichen bis Jahresende.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger plant keine spezielle Tour, will jedoch Betriebe besuchen und kleinere Versammlungen abhalten. Die FPÖ gibt auf Anfrage keine Auskunft über entsprechende Tourpläne, wenn, dann werde man diese rechtzeitig bekanntgeben. Die Grünen setzen mit ihrem Format „Auf ein Bier mit Leonore“ ihre Gasthaustour fort, bisher sind zwei Termine angekündigt.

Ein Kanzler will reden – mit ausgewählten Bürgern

Den wohl spannendsten Ansatz verfolgt heuer Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Gemeinsam mit der ehemaligen ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer sind „ehrliche und direkte Gespräche“ in allen Bundesländern geplant. Wer entsprechenden Gesprächsbedarf verspürt, muss sich jedoch zuerst anmelden und hoffen, dass er statistisch relevant genug ist. Um bei den 200 Plätzen pro Termin einen repräsentativen „Querschnitt der Bevölkerung“ zu erreichen, werden die Teilnehmer nach Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf und politischer Selbstverortung ausgewählt. Der Rest hat Pech.

Termine fernab der Wiener Polit-Blase können für die Politik eine Bereicherung sein. Kontakt zu jenen, die von ihrer täglichen Arbeit direkt betroffen sind, aber keine Möglichkeit zu direktem Feedback haben, kann Perspektiven erweitern und Missverständnisse auf beiden Seiten abbauen. Vormachen sollte man sich hier aber freilich nichts. In Zeiten, in denen die Parteien über mehr Social-Media-Mitarbeiter verfügen, als in den Innenpolitik-Ressorts der Medien sitzen, zahlen sich solche Touren vor allem für das Bildmaterial aus. Den eigenen Chef oder die Chefin nahbar und abseits von Rednerpulten darzustellen, fällt bei solchen Terminen besonders leicht. Bitte lächeln – und Hände schütteln.