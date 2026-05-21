Am Donnerstagnachmittag war ein 78-jähriger Mann mit einem Hoflader auf einem Forstweg im Pölstal unterwegs, um Waldarbeiten durchzuführen. Dabei kippte er mit dem Fahrzeug um, der Mann wurde eingeklemmt. Wie es zu diesem Unfall kam, ist noch unklar.

Nur wenige Minuten später sah die 43-jährige Tochter vorbei und fand den verunfallten Mann. Gemeinsam mit einem Ersthelfer konnte der 78-Jährige mittels eines Traktors befreit werden. Die alarmierten Einsatzkräfte, First Responder sowie die Besatzung des ankommenden Notarzthubschraubers übernahmen in weiterer Folge die medizinische Versorgung. Doch es kam jede Hilfe zu spät: Der 78-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.