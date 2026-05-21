„Wir sitzen gerade am Flughafen in Graz und warten auf unser Flugzeug nach Mallorca.“ Draufgänger-Mastermind Albert-Mario Lampel klingt entspannt, dabei geht es aktuell gar nicht entspannt zu bei der südoststeirischen Erfolgsband.

„Alleine im Mai spielen wir 17 Konzerte und einmal in der Woche geht es nach Mallorca“, verrät Lampel. Aber nicht etwa um zu urlauben, vielmehr sorgt das musikalisch äußerst umtriebige Quartett regelmäßig im „Megapark“ für Stimmung.

Von den Baleareninseln geht es direkt weiter an die Nordsee, ehe Lampel am Pfingstsonntag (24. Mai) in der Radio Flamingo „Promistunde“ (von 11 bis 12 Uhr) zu Gast ist und aus dem Draufgänger-Nähkästchen plaudert. Dabei verrät er etwa, dass die Band – gemeinsam mit Semino Rossi und Vincent Gross – im Vorjahr beinahe aus Florian Silbereisens „Schlagerboom in Kitzbühel“ rausgeflogen wäre.

Punktlandung statt Rauswurf

Zuvor absolvierte man nämlich noch einen Auftritt in der Steiermark und flog dann gemeinsam mit einem Helikopter nach Tirol. „Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Punktlandung, wir kamen zwei Minuten vor Showbeginn an. Der Blutdruck war hoch“, erinnert sich Lampel mit einem Lachen zurück.

In diesem Jahr feiern „Die Draufgänger“ übrigens auch ihr 25-Jahr-Jubiläum. Und das wird mit dem brandneuen Album „25 Jahre, 25 Hits“ zelebriert, das am 26. Juni veröffentlicht wird. „Und da sind auch fünf ganz neue Songs drauf“, freut sich Lampel. Einen dieser neuen Hits, nämlich „Paris“, wird man aber schon bei Lampels Radio-Flamingo-Gastspiel erstmals hören. Zu diesem Lied gibt es übrigens einen lustigen Hintergrund. „Meine Frau Priska und ich sind seinerzeit nach Paris in die Stadt der Liebe geflogen und es hat uns gar nicht gefallen. Wir waren froh, dass wir wieder heimfliegen durften. Diese Erlebnisse habe ich in diesem Song verarbeitet“, verrät Lampel mit einem Schmunzeln.

Neue Version des allerersten Hits

Auf dem neuen Album gibt es aber auch eine „sehr moderne Version“ des allerersten Draufgänger-Hits „Jung, frech, steirisch“. Alle Folgen der Radio Flamingo „Promistunde“ kann man auch hier nachhören