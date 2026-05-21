In den Minuten vor ihrer Verhandlung versteckt sich die Frau am Gang des Straflandesgerichts unter der Kapuze ihrer dicken Winterjacke. Ihr Gesicht verdeckt sie mit einer großen Sonnenbrille. Ähnlich scheu wird sich die 34-Jährige danach in der Verhandlung präsentieren, die knappen Antworten kommen ihr vor dem Schöffengericht nur leise über die Lippen.

„Die Angeklagte hat ab dem Frühjahr 2024 beschlossen, sich mit verwerflichen Betrugshandlungen ihr Leben zu finanzieren“, formuliert Staatsanwältin Marina Murko. „Schamlos hat sie die Erschütterung von zahlreichen Personen nach dem Amoklauf von Graz ausgenutzt.“ Von 11. Juni bis einschließlich 19. September des Vorjahres hat die Frau rund 39.000 Euro an Spenden lukriert. Von 623 Personen oder Organisationen, die ihrem Aufruf auf der Plattform GoFundMe folgten. „Sie gab sich selbst als Hinterbliebene aus“, erläutert die Staatsanwältin. Nicht nur über diese Plattform warb die Betrügerin um Spenden: Als angebliche Polizistin bettelte sie ringsum Personen an. „Sie fand sogar ein prominentes Opfer, der Sänger Christopher Seiler zahlte 1000 Euro ein.“

Dreierschützengasse: Kein Geld für Hinterbliebene

Das Versprechen, dass die Spenden allesamt „zu 100 Prozent bei den Hinterbliebenen ankommen“, wurde nicht gehalten. „Überschlagsmäßig gaben Sie nur fünf Prozent weiter, den Rest haben Sie selbst behalten“, hält ihr Richterin Barbara Schwarz vor. Was die Vorsitzende besonders irritiert: „Verstehen Sie eigentlich, was Sie da anrichten? Graz war nach dem Amoklauf am Borg Dreierschützengasse in einem Ausnahmezustand. Die Stadt stand still. Einen Tag danach eröffnen Sie ein Spendenkonto – mit dem bekannten Ergebnis.“

Die 34-Jährige zeigt sich umfassend geständig. Sie habe die Kontrolle über die Einzahlungen auf ihr Konto verloren, versucht sie zu erklären. „Ich wollte wirklich helfen“, meint sie. Die Vorsitzende kontert: „Warum haben Sie dann nicht geholfen?“

Der Verteidiger meint, dass bei seiner Mandantin das verspürte Haftübel gewirkt habe: „So schlimm die Haft war, so gut war sie für sie, hat mir meine Mandantin gesagt. Das erste Mal hat sie nämlich Erziehung genossen“. Der Rechtsanwalt verweist damit auf die schwierige Kindheit der Frau im SOS-Kinderdorf, „sie hatte nicht den besten Start ins Leben“.

Spendenbetrug, dazu Betrug mit Notstandshilfe

Der verwerfliche Spendenbetrug war nicht der einzige Anklagepunkt: Die 34-Jährige hat nämlich 23.500 Euro an Sozialleistungen unrechtmäßig bezogen. Konkret geht es um die unrechtmäßige Inanspruchnahme von Notstandshilfe und einem Pflegestipendium. Erschlichen hat sich die Frau die Zuwendungen durch die Vorlage einer gefälschten Schulbesuchsbestätigung. Bei der Befragung muss die Angeklagte auch zugeben, dass sie in einem Empfehlungsschreiben angegeben hat, „zehn Jahre lang bei der Landespolizeidirektion gearbeitet zu haben“.

Das Urteil des Schöffengerichts für schweren gewerbsmäßigen Betrug: 21 Monate Haft. Sechs davon unbedingt (bereits durch Vorhaft verbüßt). Knapp 60.000 Euro werden für verfallen erklärt. Nicht rechtskräftig.