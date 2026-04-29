Gerhard Scheucher, Geschäftsführer von „Klagenfurt Wohnen“ und Wirtschaftsprüfer Walter Zenkl stellten am Donnerstag mit Vizebürgermeister und Wohnungsreferent Patrick Jonke (FSP) bei einem Pressegespräch Details zur Bilanz 2025 des städtischen Wohnbetriebs vor. 14,8 Millionen Euro betragen die Umsatzerlöse, rund eine Million Euro die sonstigen betrieblichen Erträge. Dazu kommen Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen von rund vier Millionen Euro sowie Personalaufwand von 1,1 Millionen Euro. Insgesamt ergibt sich ein Bilanzgewinn von 2,1 Millionen Euro für das Jahr 2025.

„Das bedeutet eine Steigerung von rund einer Million Euro im Vergleich zum Ergebnis von 2024. Nach dem Minus von 1,2 Millionen Euro im Jahr 2023 konnte das Schiff in kurzer Zeit in die richtige Richtung gelenkt werden. Dafür ein Dank an die Abteilung und Klagenfurt Wohnen-Geschäftsführer Gerhard Scheucher“, betonte Jonke. Wirtschaftsprüfer Zenkl ergänzte: „Über viele Jahre hinweg hat Klagenfurt Wohnen negative Ergebnisse geliefert, die Stadt musste Zuschüsse leisten. Es ist sehr erfreulich, dass der städtische Eigenbetrieb nun positiv bilanzieren kann.“

Auf Kritik des Rechnungshofs reagiert

Was die wichtigsten Punkte waren, um „Klagenfurt Wohnen“ auf Kurs zu bringen, erklärte Geschäftsführer Scheucher: „Wir haben mit einem Bündel von Maßnahmen reagiert, viele Kritikpunkte des Landesrechnungshofberichts umgesetzt und Leistungen zurück ins Haus geholt, die vorher fremdvergeben waren. Jetzt können wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen und aus ,Klagenfurt Wohnen‘ ein eigenständiges Unternehmen machen, das auch als Wohnbauträger auftreten kann.“

Gerhard Scheucher, Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke und Quartiersmanager Patrick Slanovc (von links) freuen sich über die positive Entwicklung des städtischen Eigenbetriebs © StadtKommunikation/Spatzek

Neuer Quartiersmanager für Fischl

„Klagenfurt Wohnen“ bietet ab sofort auch ein neues Service an. Städtische Mieter im Stadtteil Fischl haben nun einen eigenen Ansprechpartner für ihre Fragen und Anliegen. Der neue Quartiersmanager Patrick Slanovc hat bereits seinen Dienst aufgenommen und ein Büro im Wohnhaus der Fischlstraße 41 bezogen. Von dort aus wird er nicht nur die Verwaltung der Häuser von „Klagenfurt Wohnen“ vornehmen, sondern auch als persönliche Anlaufstelle für Mieterinnen und Mietern zur Verfügung stehen. „Fischl ist ein großer Stadtteil mit viel Entwicklungspotenzial. Ich möchte mit den Bürgern zusammenarbeiten, um Fischl gemeinsam besser zu machen. Dazu bin ich viel zu Fuß in den Wohnanlagen unterwegs. Mieter können mich ansprechen oder direkt zu mir ins Büro kommen“, erklärt Slanovc. Er ist werktags ab 8 Uhr im Büro im Wohnhaus Fischlstraße 41 im 6. Stock. Erreichen kann man ihn zudem auch telefonisch unter 0664 961 5014 oder per E-Mail an patrick.slanovc@klagenfurt.at.

Der städtische Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen ist für Verwaltung und Betrieb von rund 3100 stadteigenen Wohnungen sowie weiteren Liegenschaften zuständig. Mit einem Mietpreis zwischen 2,80 und 3 Euro pro Quadratmeter zählen Klagenfurts städtische Wohnungen zu den günstigsten in Kärnten, heißt es in einer Aussendung der Stadt.