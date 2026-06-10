Selbst Ingenieur, hat Andreas Pfurner allem Anschein nach ein Gespür für das Bauwesen. Vor einem halben Jahr kündigte der Bürgermeister (Liste NDG) von Nußdorf-Debant in der Gemeinderatssitzung an, dass das XXXLutz-Möbelhaus diesen Sommer eröffnen wird: „Wenn alles ganz normal läuft, wird im Juni oder Juli die Inbetriebnahme sein.“ Der Einrichtungsgigant hat sich an Pfurners Timing gehalten. Am Donnerstag, 2. Juli, ist es soweit: An der B107a Glocknerstraße gehen die Pforten zum neuen Osttiroler Möbelparadies auf.

10.540 Quadratmeter Verkaufsfläche

„Wir eröffnen unsere 50. Filiale in Nußdorf-Debant bei Lienz“, verkündet XXXLutz auf seinen Social-Media-Kanälen nicht ohne gewissen Stolz. Erste Details zum Möbelhaus, das auf dem ehemaligen Kika-Areal noch in den letzten Umbauzügen ist, gibt man ebenso bekannt: „Zwei Etagen voller Wohninspiration auf insgesamt 10.540 Quadratmetern machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.“ Für Genuss beim Shopping soll das Restaurant mit 175 Sitzplätzen und Außenterrasse sorgen. Drei Tage lang, vom 2. bis 4. Juli, will XXXLutz eine „große Eröffnung mit tollen Angeboten, vielen Highlights und einem ganz besonderen Event“ feiern.

Mit dem XXXLutz-Debüt schließt sich im Lienzer Talboden eine Lücke, die nach dem Aus des Kika – man geriet mit in den Sog der Signa-Pleite rund um Immobilien-Tycoon René Benko – entstand. Ein weiterer Zuwachs in dem Segment wächst nur wenige Meter entfernt in die zweigeschossige Höhe: Auf Lienzer Gemeindegrund nimmt der Neubau der Möbelix-Filiale (gehört auch zur XXXLutz-Gruppe) Formen an. Zusammen mit weiteren kleinen wie großen Geschäften von traditionsreichen Designstudios wie Kollnig oder Hassler über Jysk bis hin zum neuen „Küche & Co.“-Studio entfaltet sich also bald ein wahres Möbel-Eldorado rund um die Bezirkshauptstadt.