Ein Facebook-Posting sorgte am Donnerstag, 10. Juni, bei vielen Stammkundinnen und Stammkunden des italienischen Feinkosthändlers La Grande Mela in Arnoldstein für Erleichterung. Hintergrund waren Gerüchte über eine mögliche Schließung oder einen Verkauf des Unternehmens, nachdem auf einer Online-Verkaufsplattform eine Anzeige aufgetaucht war, in der das Geschäft und dessen Ausstattung detailliert beschrieben wurde.

Geschäft steht nicht zum Verkauf

„In den letzten Tagen haben uns viele gefragt, ob das Geschäft schließt und ob es zum Verkauf steht. Wir selbst haben eine Anzeige auf der Online-Plattform gesehen“, schrieb das Unternehmen auf seiner Facebook-Seite. Gleichzeitig stellte das Team klar: „La Grande Mela steht nicht zum Verkauf.“

Auch die Inhaberin Laura Nicoli widerspricht auf Nachfrage der Kleinen Zeitung den Gerüchten: „Wir haben nicht die Absicht, La Grande Mela‘ zu schließen oder zu verkaufen.“ Die Familie betreibt neben dem Standort in Arnoldstein, der seit 2016 besteht, auch einen in Klagenfurt, der 2014 eröffnet wurde, noch vier weitere Geschäfte in Friaul-Julisch Venetien. Weiters baut man in der eigenen Landwirtschaft „Azienda Agricola Naturalmente“ zwischen Tavagnacco und Togliano di Cividale auf 12 Hektar das gesamte Gemüse an, mit dem auch die Geschäfte in Kärnten beliefert werden.

Mittlerweile ist das Inserat auch nicht mehr auffindbar und wurde gelöscht. Hintergründe, warum und von wem es online gestellt wurde, sind nicht bekannt.

Die Reaktionen auf das Posting zeigen, welchen Stellenwert das Unternehmen in der Region genießt. Besonders der Standort in Arnoldstein hat sich zu einer beliebten Anlaufstelle für Liebhaberinnen und Liebhaber italienischer Spezialitäten entwickelt. Frisches Obst und Gemüse, eine umfangreiche Feinkosttheke sowie Produkte aus unterschiedlichen Regionen Italiens prägen das Sortiment. La Grande Mela betreibt zwei Standorte in Kärnten: Das Geschäft in Klagenfurt ist seit 2014 geöffnet, das in Arnoldstein seit 2016.