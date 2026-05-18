Der Mediziner Gert Hock war über Jahrzehnte hinweg weit mehr als nur Hausarzt in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See: Er war Vertrauter, Wegbegleiter und für viele Menschen eine prägende Persönlichkeit. Nun ist der engagierte Mediziner am Montag, dem 11. Mai, im 87. Lebensjahr verstorben.

Geboren wurde Hock 1940 in Wien, aufgewachsen ist er in Kärnten. Dass er selbst einmal Arzt werden würde, schien ihm beinahe in die Wiege gelegt: Bereits sein Vater und sein Großvater waren Mediziner. In Villach besuchte er das Peraugymnasium. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für den Skisport, weshalb es ihn zum Medizinstudium nach Innsbruck zog. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau Irmgard kennen – ebenfalls Medizinerin. 1968 heiratete das Paar.

Nach einigen Jahren in Villach übersiedelte die Familie nach Annenheim. Dort wurde das Elternhaus väterlicherseits umgebaut, in dem Hock auch seine zweite Arztpraxis einrichtete, denn bereits ab 1969 war er als Hausarzt mit einer Kassenstelle in Treffen tätig. Parallel zur ärztlichen Tätigkeit absolvierten er und seine Frau auch eine Psychotherapieausbildung, wobei sich Hock besonders der Bioenergetik widmete. Über Jahrzehnte hinweg betreute er als praktischer Arzt unzählige Menschen, oft auch bei Hausbesuchen bis auf den Berg hinauf: „Er war ein sehr engagierter und beliebter Arzt“, erinnert sich sein Sohn Fritz Hock.

Erst 2005 trat Hock offiziell in den Ruhestand. Doch selbst danach ließ ihn der Beruf nicht ganz los: Viele seiner langjährigen Patientinnen und Patienten betreute er weiterhin.

Ein aktiver Kunstsammler

Abseits der Medizin galt seine große Leidenschaft der Kunst. Gemeinsam mit seiner Frau wurde er zu einem frühen und begeisterten Sammler österreichischer Kunst. Auch sportlich blieb Hock zeitlebens aktiv: Er segelte am Ossiacher See, war Mitglied des Yachtclubs in Bodensdorf und Gründungsmitglied des Tenniscenters Annenheim sowie leidenschaftlicher Skifahrer und Bergsteiger: „Beim Sport hat er die Verausgabung geliebt“, erzählt sein Sohn. Ruhe zu geben, sei ihm stets schwergefallen. Vielmehr sei er ein lebensfroher Mensch gewesen, der seine Hobbys mit derselben Intensität verfolgte wie seinen Beruf.

Gert Hock hinterlässt seine Ehefrau, seine drei Kinder Ursula, Andreas und Fritz sowie zwei Enkelkinder. Seine Beisetzung findet am 21. Mai um 15 Uhr beim Familiengrab der Filialkirche Heilliger Nikolaus in Neuhaus bei Arnoldstein (Neuhaus 2, 9587 Arnoldstein) statt. Am Abend des 20. Mai wird ab 18 Uhr in der Kirche für den Verstorbenen gebetet.