Der gebürtige Villacher Alexander Frate ist am Montag, 27. April, im Alter von 66 Jahren gestorben. Über Jahrzehnte prägte er die regionale Medienlandschaft im deutschen Baden-Württemberg, vor allem das Schwäbische Tagblatt in Tübingen und die Neckar-Chronik in Horb. Er galt als herzlicher Mensch, der gern im Team arbeitete. Sein Tod kam für seine Familie und Angehörige überraschend. „Noch zu Ostern war er in Villach für zwei Wochen auf Urlaub und wollte zu Pfingsten wieder kommen“, erzählt sein Bruder Franz Wolfgang Frate. Der Verstorbene war trotz seiner Karriere in Deutschland mit Villach eng verbungen, pflegte bis zuletzt Freundschaften aus der Gymnasialzeit.

Seine Karriere im Journalismus begann früh

Geboren in Villach 1959, begann Frates Verbindung nach Tübingen sehr früh. Schon als Schüler verbrachte er dort die Sommer und kam über Ferienjobs zum Tagblatt. Nach seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann beim Zollern-Alb-Kurier und weiteren beruflichen Stationen trat er 1984 in den Tagblatt Verlag ein. Zwei Jahre später wurde er Geschäftsführer.

Besonders eng verbunden blieb Frate der Neckar-Chronik, deren Entwicklung er mit großem Einsatz vorantrieb. Ab 2004 waren seine Frau Elisabeth und der gebürtige Villacher Mehrheitsgesellschafter des Verlags, zu dem auch der Steinlach-Bote und die Rottenburger Post gehörten. Seine Frau wirkte als Verlegerin, er verantwortete die operative Führung.

Ende 2023 verkaufte das Ehepaar seine Anteile an die Neue Pressegesellschaft Ulm. Doch Frates Ruhestand blieb kurz. Im Sommer 2025 kehrte er zurück und übernahm als Eigentümer und Geschäftsführer erneut die Neckar-Chronik. Frate galt als leidenschaftlicher Verlagsmann. Die Trauerfeier findet am kommenden Montag, 11. Mai, in Tübingen statt.