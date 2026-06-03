Die Europäische Union geht verstärkt gegen Plastikmüll vor und beschränkt im Zuge einer neuen Verpackungsverordnung die Nutzung von Einweg-Portionspackungen in der Gastronomie. Ab 2030 werde die Ausgabe von kleinen Kunststoffpackerln für Ketchup, Mayonnaise, Senf, Zucker und Kaffeeobers in Restaurants, Cafés und Hotels beim Vor-Ort-Verzehr grundsätzlich untersagt. Gastronomie und Hotellerie werden sich mit Alternativen behelfen müssen, was sie zum Teil schon jetzt tun, etwa mit Nachfüllspendern.

Schwer zu recyceln

Die Verordnung tritt im August 2026 in Kraft. Sie soll die wachsenden Müllberge eindämmen und den Verbrauch von Einwegkunststoffen deutlich senken. Gerade kleine Portionspackungen gelten als problematisch. Sie bestehen oft aus mehreren Materialschichten, sind schwer zu recyceln – weggeworfen werden sie sowieso.

Ausnahmen zum Mitnehmen

Ganz verschwinden werden die Portionspäckchen allerdings nicht. Für Essen und Getränke zum Mitnehmen gelten weiter Ausnahmen. Wer sich einen Burger im Drive-in holt, einen Coffee-to-go bestellt oder einen Salat für unterwegs kauft, wird auch künftig Ketchup, Zucker oder Dressing in kleinen Einzelportionen bekommen. Auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen bleiben die Minipackungen aus hygienischen Gründen erlaubt.