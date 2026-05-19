Der Saisonstart roch heuer öfter nach Regen als nach lauem Sommerabend. Und doch sind die Tische in den Buschenschenken im Bezirk Villach wieder gedeckt. Wer kommt, bekommt die wohl kürzeste Lieferkette der Region serviert. Brot, Speck, Käse, Aufstrich und Most kommen direkt vom Hof. Neu ist weniger das Angebot als die Art, wie es gegessen wird. Immer öfter werden Jausen, Brote und Platten vorbestellt und abgeholt, zeigt ein Blick zu einigen Buschenschenken im Bezirk.

Jause und süße Desserts

Bei Tonis Buschenschank in Drobollach, wo Familie Gailer seit 1992 Gäste bewirtet, helfen Betreiberin Doris Gailer, Mann Toni, Tochter Iris und auch manchmal Sohn Stephan mit. Donnerstag ist Ruhetag, sonst wird ab 17 Uhr aufgesperrt. Draußen haben 30 bis 40 Gäste Platz. Gefragt sind Jause, Rindfleischsalat, Wurstsalat mit eigener Extrawurst und Desserts von Schokomousse bis Buchteln. „Im Sommer wird eine Reservierung bei uns empfohlen“, sagt Doris Gailer.

Höher hinauf führt der Weg zum Trabinerhof der Familie Samonig in St. Leonhard bei Siebenbrünn. Auf rund 900 Metern Seehöhe wird seit mittlerweile 40 Jahren ausgeschenkt was selbst produziert wird. Sechs Familienmitglieder aus drei Generationen packen mit an. Bis 30. August ist außer Montag, täglich von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Sie bieten keine Abholung an. „Die Leute kommen und wollen das Ambiente genießen“, erklärt Monika Samonig.

Abholung und Genuss vor Ort halten sich die Waage

In Köstenberg setzt Familie Winkler seit 33 Jahren auf luftgetrockneten Speck, Glundner Käse und Heidelbeerlikör. Freitag bis Sonntag und an Feiertagen ist geöffnet. Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird bei Andreas Winkler auch regelmäßig abgeholt. Ähnlich ist es bei Margit und Martin Bürger in der Zauchner Mostschenke. Samstag bis Dienstag von 15 bis 22 Uhr wird aufgetischt, Kinder nutzen den weitläufigen Spielplatz und besuchen die Schafe und das Minischwein, während die Eltern in Ruhe jausnen können. Wegen des Villacher Kirchtag gibt es auch heuer eine Sommerpause vom 25. Juli bis 3. August. Die Verweildauer ist in Zauchen grundsätzlich kürzer geworden. „Es ist nicht mehr so, dass die Gäste bis zur Sperrstunde sitzen bleiben. Viele Gäste holen Jausen oder belegte Brote ab, damit sie daheim in Ruhe jausnen können“, sagt Margit Bürger.

In Zauchen schätzen die Gäste neben der Jause auch den großzügigen Spielplatz, der es Eltern erlaubt, die Jause zu genießen und einen Blick auf die Kleinen zu haben © Helmuth Weichselbraun

Seit 9. Mai ist der Ischnighof in Untergreuth wieder geöffnet. Mittwoch bis Sonntag ab 13 Uhr begrüßt Familie Baumgartner ihre Gäste. Montag und Dienstag sind die heurigen Ruhetage. Rund 100 Sitzplätze im Freien bieten einen traumhaften Blick auf den Mittagskogel, bei Schlechtwetter stehen im alten Getreidespeicher 40 Plätze und in der Zirbenstube weitere 30 Plätze zur Verfügung. Besonders beliebt sind auch hier die Brettljause, das Überraschungsbrot mit gemischtem Belag und der Schweinsbraten von der Mama. Jausen können auch abgeholt werden, größere Mengen sollten zwei bis drei Tage vorher bestellt werden. Im Laufe der Saison übergibt Regina Baumgartner den Buschenschank an Tochter Sabrina.

Sabrina Baumgartner wird in der heurigen Saison den Betrieb von ihrer Mutter Regina übernehmen © KK/Privat

Familien helfen zusammen

Bei Familie Berger vulgo Printschler in der Einöde führen Vater Franz und Sohn Thomas Berger den Hofladen, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr wird dort auch gejausnet. „Alles, was auf der Jause drauf ist, Speck, Käse, Butter und Wurst ist selbstgemacht“, erklärt Franz Berger. Neben Touristen sind die Einheimischen Gäste das Hauptgeschäft. Plattenbestellungen werden auch in Treffen immer mehr angefragt, und sorgen für Umsatz.

Und beim Rauter in Arriach, dessen Hof seit 400 Jahren besteht, öffnet Roland Rauter bis einschließlich 7. November immer am ersten Freitag und Samstag im Monat den Familienbetrieb und bietet neben der klassischen Jause einen atemberaubenden Blick. Vor Ort gibt es Platz für rund 70 Gäste, durch die wenigen Öffnungstage wird eine Reservierung empfohlen. So unterschiedlich die Höfe vielleicht sind, am Ende erzählen sie dieselbe Geschichte. Von Familien, die nicht nur auftischen, sondern Gastgeber sind, die mit ihren Produkten regionale Vielfalt bieten.