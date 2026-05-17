Regional, kreativ und möglichst bunt sollte es sein. Unter diesem Motto traten rund 50 Teams bei der Genussland Frühstücks-Challenge in Althofen an. Mehr als 40 Rezeptideen wurden eingereicht, die zwölf besten Teams kochten schließlich beim Finale in der Landwirtschaftlichen Fachschule Althofen um den Sieg.

Villacherinnen überzeugten die Jury

Gewonnen haben Anna Virgolini und Katharina Unterweger von der CHS Villach mit ihren „Alpine Eggs Kärnten“. Dafür kombinierten sie mit Speck gefüllten Kärntner Reindling, Bärlauch Hollandaise, pochiertes Ei und Brennnesselspinat. Platz zwei ging an Johanna Gaugusch und Ronja Scharfer von der HBLA Pitzelstätten mit dem „Kärntner Breakfast Sushi Duo“. Den dritten Platz holten Fabian Raffling und Leni Wiedrich von der LFS Goldbrunnhof mit Dinkel Granola Cups und Carrot Cake Energy Balls.

Bewertet wurden Geschmack, Kreativität, regionale Zutaten sowie die Präsentation der Produkte. Agrarreferent und Landeshauptmann Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sagte, der Bewerb verbinde „Kreativität, Regionalität und Nachhaltigkeit auf besondere Weise“. Petra Pobaschnig, Obfrau des Genussland Kärnten, verwies auf das neue „Kärnten Frühstück“ und betonte, es sei „besonders schön zu sehen, mit wie viel Engagement und Sorgfalt die Schülerinnen und Schüler an das Thema herangegangen sind“.