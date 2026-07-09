Der erste Sonntag im Juli gehört dem Perdòn de Barbana, einer der ältesten Bootswallfahrten Italiens. Der Perdòn geht auf das Jahr 1237 zurück: Der Überlieferung nach legten die Einwohner von Grado damals ein Gelübde ab, nachdem sie eine Pestepidemie überstanden hatten. Als Dank versprachen sie, die Marienstatue jedes Jahr per Boot von Grado zum Heiligtum auf Barbana zu bringen. Dieses Gelübde wird bis heute erfüllt, und zwar immer am ersten Juli-Sonntag.

Am Vortag, beim „Sabo Grando“ (Inseldialekt für den „großen Samstag“), geht es hoch her, mit Wein und Musik bis tief in die Nacht. Ich hatte schon davon berichtet, dass den Kirchenvertretern der Rummel drumherum auf die Nerven geht, vor allem unser Don Paolo hat mehrfach gemurrt. Denn der „Sabo Grando“ ist umgedeutet worden zur „notte bianca“, der durchgefeierten Nacht. Und das widerspräche dem tieferen Sinn des Perdòn. Frühere Bürgermeister erlaubten ausnahmsweise Musik in den Lokalen bis 3 Uhr statt bis 0.30 Uhr.

Verlängerung abgesagt

Doch der aktuelle Bürgermeister steht an der Seite des Monsignore und hat die Verlängerung der Sperrstunde etwas überraschend nicht gestattet. Das wiederum passte vielen Wirten und auch manchem Urlauber nicht, denn in Grado gibt es ja ohnehin nicht viel am Abend zu tun, da sei ein einziger Samstag im Jahr doch nicht schlimm. Besonders ärgerlich: Die Wirte hatten schon Bands oder DJs verpflichtet und Tresen für draußen angemietet und auch schon ordentlich auf allen Kanälen Werbung gemacht – aber weil das Verbot vom Bürgermeister nur wenige Tage vor dem „Sabo Grando“ kam, blieben manche auf den Kosten sitzen.

Um den ersten Samstag im Juli ist also ein regelrechter Kulturkampf entbrannt: Tradition gegen Tourismus, Identität gegen Fortschritt – und auch: Sittlichkeit gegen Partyspaß.

Kompromissidee

Don Paolo hatte sich ja erst vor wenigen Wochen bei dem Glockenstreit nachgiebig gezeigt – gebimmelt wird nun ab 8 Uhr und nicht schon um 7 Uhr, weil sich Touristen und so manche Anwohner beschwert haben. Doch beim Perdòn versteht er keinen Spaß und zeigt klare Kante.

Immerhin steht eine Kompromissidee im Raum. Der Monsignore schlägt vor, den „Sabo Grando“ einfach von der Prozession zu entkoppeln und an einem anderen Samstag zu feiern. Gradeser und Wirte sind skeptisch: Irgendwie gehören „Sabo Grando“ und Perdòn ja zusammen, und das schon seit Jahrzehnten. Mit dem „Sabo Grando“ beginnt die Hochsaison – auch das ist eine Tradition geworden.