Am 27. Mai und 3. Juni präsentieren sich die neuen Kandidaten und Kandidatinnen der 23. Staffel von „Bauer sucht Frau“ erstmals dem Publikum. Jeweils ab 20.15 Uhr sind sie auf ATV und der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Unter ihnen ist auch der „resche Kärntner“ Martin aus dem Bezirk Spittal. Der 24-Jährige hofft, im Rahmen des Dating-Formats die große Liebe zu finden. „Ich würde mir schon wünschen, dass ich die Richtige kennenlerne“, sagt Martin, dessen Bruder ihn bei dem Format angemeldet hat. „Ich dachte mir, ich versuche es jetzt einfach mal. Wieso auch nicht?“

Viel Wert legt Martin auf den Charakter seiner Zukünftigen: „Die inneren Werte müssen stimmen. Sie soll nett und hilfsbereit sein. Sehr wichtig ist mir, dass sie einen Kinderwunsch hat. Ich würde gerne eine Familie gründen. Deshalb sollte sie sich auch für die Landwirtschaft begeistern können. Dass sie selbst auf einem Hof aufgewachsen ist, ist natürlich keine Voraussetzung. Ich werde sie gerne dabei unterstützen, Neues zu lernen und ihr das Leben am Hof näherbringen.“ Der „resche Kärntner“ lebt auf einem Milchviehbetrieb, den er eines Tages von seinem Onkel übernehmen möchte. Er teilt sich den Hof mit 20 Milchkühen, Hühnern, Schafen und Schweinen. Die Landwirtschaft, der er sich seit seiner Kindheit verschrieben hat, ist für ihn Beruf und Hobby zugleich.

Martin möchte gerne eine Familie gründen © ATV/Ernst Kainerstorfer

„Dating-Apps sind nichts für mich“

Vom Aussehen seiner Auserwählten hat der Landwirt keine konkreten Vorstellungen: „Da bin ich ganz offen.“ Sich selbst beschreibt Martin als „lebensfroh und freundlich“. Seine Schüchternheit steht ihm oft im Weg, deshalb hofft er, dass die Kandidatinnen den ersten Schritt machen werden. „Es wäre toll, wenn die Hofdamen selbstbewusst sind, wissen, was sie wollen und mich mitreißen.“ Obwohl er anfangs etwas zurückhaltend ist, schätzt Martin auch das Party-Leben und die Geselligkeit, er ist Mitglied bei der Landjugend und bei einem Perchtenverein.

Da er großen Wert auf das Zwischenmenschliche legt, bevorzugt der 24-Jährige Begegnungen im „realen“ Leben: „Dating-Apps sind nichts für mich. Ich habe sie nie ausprobiert und keine Ahnung, wie sie überhaupt funktionieren.“ Um sich auf seinen großen Auftritt vorzubereiten, hat Martin bislang alle „Bauer sucht Frau“-Staffeln verfolgt. Kaum wurden die Kandidaten der aktuellen Staffel online bekannt gegeben, folgten die ersten Reaktionen aus seinem Umfeld. Diese waren durchwegs positiv. „Ich hoffe, das bleibt auch so“, sagt Martin, der sich auf viele Bewerbungen freut.

Interessierte Damen können sich online (joyn.at/mitmachen) bewerben.