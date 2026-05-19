Die Stadt Leoben bekommt bald wieder ein eigenes Spielzeuggeschäft. Das ist in einer sehr ausgedünnten Branche sicher auch über die Grenzen des Bezirks hinaus eine echte Frohbotschaft. „Es gibt vom Aichfeld bis nach Mürzzuschlag bis auf einen kleinen Spezialisten für Modelleisenbahnen keinen einzigen Spielzeugfachhändler mehr“, meint Martin Buritsch.

Das sei ein wesentlicher Grund, dass man sich jetzt dazu entschlossen habe, „im wunderschönen Leoben“ die mittlerweile sechste Filiale des Spielzeugfachgeschäfts Brickcomplete zu eröffnen, fährt der Chef des Unternehmens fort, das in St. Margarethen an der Raab seine Zentrale hat. In Graz hat er drei Filialen, eine in Gleisdorf, eine in Gnas – und sehr bald eine im LCS Leoben.

Als „Spielzeug-Allrounder“ etabliert

Begonnen hat Buritsch mit Brickhouse als ausgewiesener Spezialist für ganz bestimmte Marken: „Inzwischen haben wir uns als absoluter Spielzeug-Allrounder etabliert – wir haben wirklich alles“, erzählt er. Wobei man sich an jedem Standort ganz genau an den teils sehr unterschiedlichen, expliziten Kundenwünschen orientiere.

Martin Buritsch ist Chef des Spielzeugfachgeschäfts Brickcomplete © Brickcomplete GmbH

So sei etwa das Angebot in der Filiale im Grazer Zentrum deutlich anders als das in der Filiale im Shopping Nord in Graz: „Es sind tatsächlich ganz andere Produkte, die nachgefragt werden und mit denen man Umsatz macht“, erzählt Buritsch. Die dritte Filiale in Graz – ebenfalls im Bereich Jakominiplatz gelegen – sei ohnedies eine Besonderheit.

Dort verfolge man ein alternatives Konzept, das sich auf kreative Angebote fokussiert. Dort biete Brickcomplete auch Bastelware an. Die Filiale im LCS Leoben soll indes ein klassisches Brickcomplete-Geschäft werden: „Lassen wir uns überraschen, was die Obersteirerinnen und Obersteirer besonders interessiert“, schmunzelt Buritsch.

Soft-Opening so bald wie möglich

Brickcomplete wird im LCS die Flächen bespielen, wo bisher der Textildiskonter KIK untergebracht war: „Wir wollen so schnell wie möglich ein Soft-Opening machen, und werden mit einem sehr breiten Angebot in Leoben starten.“ Ein genaues Datum für den Startschuss könne er noch nicht benennen, aber: „Allerspätestens in der letzten Schulwoche Anfang Juli geht es los.“

„In meinem Herzen bin ich nach wie vor ein Kind“: Martin Buritsch lebt und liebt seinen Beruf © Brickcomplete GmbH

Zum vollen Sortiment wolle man die Produktpalette am Standort Leoben bis Weihnachten abrunden, so Buritsch, der zu seinem Alter stets nichts anders verrät als „im Herzen bin ich selbst immer noch ein Kind.“ Er weiß aus Erfahrung, wie wichtig gerade auch im Spielzeugfachhandel das physische Geschäft mit dem Einkaufserlebnis in der Region – quasi unmittelbar vor der Haustür – ist.

„Wir alle können uns noch gut erinnern, was das für ein unfassbares Erlebnis war, wenn wir mit den Eltern in einem Spielzeugladen waren. Gerade Kinder wollen alles selbst angreifen, in der Hand halten und gleich ausprobieren“, schildert Buritsch. Dieses Erlebnis könne das digitale Schmökern im Internet Kindern niemals bieten.

Bildschirm versus physisches Geschäft

„Da sieht man maximal sechs verschiedene Produkte zugleich am Bildschirm. Kein Vergleich zu der Fülle an Spielsachen, die man in einem physischen Geschäft präsentiert bekommen kann.“ Die Algorithmen digitaler Verkaufsplattformen würden die Eindrücke für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern zusätzlich einschränken: „Wenn du dir drei Mal ein Produkt angeschaut hast, bekommst du vom Algorithmus nur mehr ähnliche Dinge ausgespielt und siehst sonst nichts anderes mehr.“

Obwohl er mit Brickcomplete selbst auch eine starke Online-Verkaufsschiene habe, setze er gerne auf das Verkaufsangebot in den Geschäften, so Buritsch: „Wir sind aufgrund unserer Größe sehr flexibel und können gleichzeitig auf Dinge zugreifen, die ein kleinerer Händler so nicht bekommt.“