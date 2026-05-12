Die Arbeiten an der neuen Bahnüberfahrtsbrücke in Foirach in Niklasdorf sind voll im Gange. Derzeit laufen die Vorarbeiten für die Einhebung der Stahlbrücke, die im Juli erfolgen soll.

Im Juli soll die neue Stahlbrücke eingehoben werden © KLZ / Johanna Birnbaum

Doch auch an anderen Bahnübergängen im Bereich Foirach werden Arbeiten durchgeführt. Beim Bahnübergang Foirachbachbrücke wird die Brücke erneuert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni dauern.

Umleitungen

Beim Bahnübergang Foirachstraße werden sicherheitsrelevante Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Diese erfordern von Mittwoch, 13. Mai, ab 7 Uhr bis Freitag, 15. Mai, bis 17 Uhr eine Totalsperre. „In diesem Zeitraum wird am ersten Gleis gearbeitet. Voraussichtlich von 9. bis 12. Juni kommt das zweite Gleis dran“, kündigen die ÖBB an. Auch im Juni werden die Bahnübergänge komplett gesperrt sein.

„Während der Sperre bei der Foirachbachbrücke erfolgt die Umleitung grundsätzlich über die Foirachstraße.

In jenen Zeiträumen, in denen zusätzlich auch dieser Bahnübergang gesperrt ist, wird eine Umfahrungsmöglichkeit über das Ortsgebiet von Niklasdorf (Überführung) eingerichtet und entsprechend beschildert“, erklärt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.