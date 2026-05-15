Aufmerksamen Spaziergängern und Shopping-Freunden dürfte das große, bunte Plakat, das an der Fassade der ehemaligen Gloriette-Filiale in der Tirolerstraße in Spittal angebracht ist, bereits aufgefallen sein. Es wird künftig einen Leerstand weniger geben, denn eine Neueröffnung wird angekündigt. Wie seitens der Presseabteilung des Augenoptikers Fielmann bestätigt wird, öffnet das Geschäft am 18. Juni seine Türen: „Fielmann wird in Spittal die ganze Welt der Augenoptik zeigen: große Marken, internationale Designer und die topmodische Fielmann-Collection. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine Auswahl von rund 1000 Korrektionsfassungen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen sowie einen Service rund um gutes Sehen.“

Auf einer Gesamtfläche von über 100 Quadratmetern werden sich vier Mitarbeitende um die Anliegen der Kundschaft kümmern. Wieso die Räumlichkeiten in Spittal – rund um das Stadtzentrum befinden sich bereits zahlreiche Optiker – für die Neueröffnung gewählt wurden, wird seitens des Unternehmens wie folgt erklärt: „Fielmann kommt seinen Kunden entgegen und eröffnet dort, wo sie uns brauchen.“