Am Donnerstag wurde berichtet, dass der Wiener Dompfarrer Toni Faber zu seinem 30-jährigen Dienstjubiläum seinen Abschied nehmen könnte. Vonseiten der Erzdiözese Wien hielt man sich zuletzt und auch aktuell gegenüber den Spekulationen der „Kronen Zeitung“ bedeckt, auch zu diversen Gesprächen zwischen Erzbischof Josef Grünwidl und Faber, die es zuletzt gegeben haben soll.

Der Wiener Diözesansprecher Michael Prüller hielt dazu am Donnerstag gegenüber „Kathpress“, der Katholischen Presseagentur, wörtlich fest: „Dass Dompfarrer und Erzbischof miteinander im Gespräch sind, hat der Erzbischof ja schon immer wieder bestätigt. Solange kein Ergebnis vorliegt, können wir aber nichts weiter darüber sagen.“



Anton „Toni“ Faber ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Katholischen Kirche in Österreich. Der 64-Jährige ist seit fast 30 Jahren für die Seelsorge am Stephansdom hauptverantwortlich. Kardinal Christoph Schönborn ernannte ihn mit Wirkung vom 1. Jänner 1999 zum Dompfarrer von St. Stephan. Zuvor war er seit 1. Juli 1997 in der Funktion eines Moderators der Dompfarre tätig.