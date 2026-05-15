Simone Lugner wehrt sich mit deutlichen Worten gegen die Vorwürfe aus dem Umfeld ihres verstorbenen Ehemanns Richard „Mörtel“ Lugner. Im eskalierenden Streit um das Millionen-Erbe des Baulöwen reagiert die 44-Jährige nun öffentlich auf Behauptungen von Christina „Mausi“ Lugner und anderen Familienmitgliedern, sie habe sich nicht ausreichend um ihren Mann gekümmert oder keine echte Ehe mit ihm geführt.

Besonders ein Vorwurf scheint Simone Lugner getroffen zu haben: Vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien soll Christina „Mausi“ Lugner erklärt haben, Simone und Richard hätten nicht einmal gemeinsam in einem Bett geschlafen. Für die Witwe ist das jedoch kein Beweis für eine lieblose Beziehung – im Gegenteil. Im Gespräch stellt sie klar, dass die getrennten Schlafzimmer nie ein Geheimnis gewesen seien. Richard Lugner selbst habe öffentlich darüber gesprochen. Grund dafür sei vor allem sein starkes Schnarchen gewesen.

Mit überraschend intimen Details schildert Simone Lugner ihre Sicht der Ehe. „Alles, was zwischen Richard und mir passiert ist, geschah, als wir wach waren. Auch unsere erotische Zweisamkeit“, erklärt sie. Damit widerspricht sie deutlich dem Bild einer distanzierten oder rein zweckmäßigen Beziehung. Für sie habe getrenntes Schlafen nichts mit fehlender Liebe zu tun gehabt. „Schlafen hat mit Liebe und Ehe nichts zu tun“, betont sie.

Erbitterter Erbstreit

Die Aussagen fallen mitten in einen erbitterten Erbstreit um das Vermögen des im August 2024 verstorbenen Unternehmers. Simone Lugner fordert nach eigenen Angaben rund 24 Millionen Euro aus dem Lugner-Erbe. Die Summe sei laut ihr realistisch kalkuliert worden und basiere auf Berechnungen ihres Anwalts aus dem geschätzten Gesamtvermögen. Ein früheres Angebot der Lugner-Stiftung über drei Millionen Euro habe sie abgelehnt.

Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um Macht und Einfluss innerhalb des Lugner-Imperiums. Sollte es zu keiner außergerichtlichen Einigung kommen, will Simone Lugner auf jenes Testament pochen, das Richard Lugner für sie hinterlassen habe. Konkret geht es um Firmenbeteiligungen an der Lugner-Gruppe. Sie kündigt an, im Fall einer Durchsetzung ihrer Ansprüche aktiv im Unternehmen mitarbeiten zu wollen – „sozusagen als Partnerin“, wie sie sagt. Sie habe keinen Druck und wolle nicht nachgeben. Gleichzeitig signalisiert sie aber Gesprächsbereitschaft: Falls eine finanzielle Einigung erzielt werde, würde sie sowohl auf die Firmenanteile als auch auf die Villa in Wien-Döbling verzichten. Dann wäre die Trennung vom Lugner-Clan endgültig.

Lugner-Clan um Mausi demonstrativ geschlossen

Der Konflikt hat die Familie offenbar tief gespalten. Während Simone Lugner von Enttäuschung spricht, präsentieren sich andere Mitglieder des Lugner-Umfelds demonstrativ geschlossen. Christina „Mausi“ Lugner, deren Tochter Jacqueline sowie weitere Angehörige stehen öffentlich gemeinsam gegen die Witwe.

„Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht“

Simone Lugner zeigt sich davon verletzt und ernüchtert. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie geglaubt, anders behandelt zu werden. „Ich war zu naiv, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht“, sagt sie. Dennoch kündigt sie an, weiterzukämpfen. „Ich werde nicht klein beigeben. Ich werde weiterhin für das kämpfen, was Richard für mich vorgesehen und auch so niedergeschrieben hat.“