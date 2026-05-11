Der Streit um das Erbe von Richard Lugner eskaliert weiter – und vor Gericht kommen immer mehr intime Details über die Ehe mit seiner Witwe Simone Lugner ans Licht. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf den „Kurier“ berichtet, liegen zwischen den Forderungen der beiden Parteien derzeit 21 Millionen Euro.

Richard „Mörtel“ Lugner heiratete Simone Reiländer am 1. Juni 2024 in Wien. Sie wurde seine sechste Ehefrau. Nur wenige Wochen später, am 12. August 2024, starb die Opernball-Legende im Alter von 91 Jahren. Die Ehe der beiden dauerte also nur 72 Tage. Seither kämpfen Simone Lugner und die Lugner-Stiftung seiner Tochter Jacqueline Lugner vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien um das millionenschwere Vermögen des Bauunternehmers.

Streit um Millionen

Laut den Berichten fordert Simone Lugner insgesamt 24 Millionen Euro, um sämtliche Ansprüche fallen zu lassen. Die Stiftung soll ihr dagegen lediglich drei Millionen Euro angeboten haben. Die Differenz: 21 Millionen Euro.

Doch vor Gericht geht es längst nicht mehr nur um Geld. Immer mehr Zeugen schilderten zuletzt verschiedenen Medien, wie die Ehe zwischen Simone und Richard Lugner tatsächlich abgelaufen sein soll, und die Aussagen haben es in sich.

„Zwei Extra-Zimmer“

Besonders deutlich wurde Christina Lugner, besser bekannt als „Mausi“. Sie war von 1990 bis 2007 mit Lugner verheiratet und sagte nun gegen Simone aus. Laut „Kurier“ erklärte sie vor Gericht: „Sie hat es vorgezogen, sich im Untergeschoss zwei Zimmer herzurichten.“ Damit meinte sie, dass Simone angeblich nicht einmal gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Bett geschlafen habe.

Auch zur Pflege des zunehmend geschwächten Unternehmers äußerte sich „Mausi“ kritisch. Richard Lugner sei in den letzten Monaten vor seinem Tod „gebrechlich“ gewesen, gepflegt habe ihn Simone ihrer Ansicht nach jedoch nicht.

„Kalt, gelangweilt, desinteressiert“

Noch härter fiel die Aussage einer anonym gebliebenen Finanzchefin aus dem Lugner-Imperium aus. Sie beschrieb Simone im Zeugenstand mit drastischen Worten: „Sie war kalt, gelangweilt und desinteressiert.“ Außerdem sagte die Managerin laut „Bild“-Bericht: „Sie hat ihm nicht einmal die Brillen aus dem Sakko oder die Krücken gegeben, als er danach fragte.“

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte schließlich die Aussage von Lugners langjähriger Privatsekretärin. Sie gewährte intime Einblicke in das Eheleben des Paares, sogar in die Hochzeitsnacht. Die Sekretärin erklärte vor Gericht, sie habe neben der gemeinsamen Hotelsuite „noch ein weiteres Zimmer für Simone Lugner“ buchen müssen. Und weiter: „Ich habe das ja früher für andere Damen von Herrn Lugner auch gebucht, zwei Zimmer wollte nur Simone.“ Demnach sollen auch bei späteren Reisen regelmäßig getrennte Zimmer organisiert worden sein.

Gezerre um die Lugner-Villa in Döbling

Im Zentrum des erbitterten Familien-Zoffs steht vor allem das Wohnrecht in der berühmten Lugner-Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling. Simone Lugner, von ihrem verstorbenen Mann liebevoll „Bienchen“ genannt, lebt dort auch weiterhin. Die Lugner Familien-Privatstiftung hat jedoch bereits Räumungsklage eingereicht und fordert den Auszug der Lugner-Witwe.

Der zentrale Vorwurf der Stiftung lautet: Simone habe Richard Lugner nicht gepflegt und deshalb keinen Anspruch darauf, weiterhin in der Villa zu wohnen. Ob diese Argumentation am Ende auch Auswirkungen auf mögliche Millionenansprüche aus dem Erbe haben wird, muss nun das Gericht entscheiden.