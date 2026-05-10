Wenn Albert (85) und Karoline (75) Reiter nach einem langen Arbeitstag die letzten Gäste verabschieden, die sich in ihrer Buschenschank eine traditionelle Brettljause schmecken lassen, sitzen alle „Mitarbeiter“ an einem Tisch, scherzen, lachen und lassen die Arbeitswoche Revue passieren. Seit Generationen ist der Hatzhof in Rangersdorf – inzwischen samt Direktvermarktung, Buschenschank und Onlineshop – in Familienhand. Die Tochter der Senior-Chefs, Ingrid Reiter (56), ist Betriebsführerin und Pächterin. Ihr Sohn Christian (28) ist als hauptberuflich beschäftigter Hofübernehmer tätig, während seine Schwester Rosanna (26) als Heilmasseurin arbeitet. Sie zieht es regelmäßig auf den Hof, den sie sich nicht nur mit ihren Verwandten, sondern auch mit Tieren und Stammgästen teilt. Es herrscht reges Treiben und es gibt viel zu tun.

„Wenn Not am Mann ist, ist Rosanna jederzeit zur Stelle. Sie kennt die Abläufe und ist überall einsetzbar“, sagt Oma Karoline stolz. „Jeder hat seine Stärken und wird dementsprechend eingesetzt. Ich kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit und lebe mich in Küche und Garten aus. Mein Mann behält die Landwirtschaft im Auge. Meine Tochter erledigt viele Büroaufgaben, empfängt unsere Gäste und ist in der Buschenschank und bei der Saftproduktion anzutreffen. Christian ist oft bei den Tieren und verarbeitet das Fleisch. Er hilft zudem in der Buschenschank mit, wäscht ab oder serviert. Gerne nenne ich ihn unseren ‚Springer‘ weil er so vielseitig ist“, schildert die 75-Jährige.

Die Familie Reiter ist ein eingespieltes Team © KK/Familie Reiter

Ein Lichtblick in den dunkelsten Zeiten des Lebens

Es ist ein System, das sich über Jahrzehnte bewährt hat. Sowohl Urlauber als auch Einheimische sind zu Stammgästen geworden. Sie kommen aus ganz Kärnten und Osttirol ins Mölltal, um einen Tag am Hof der Familie zu verbringen. „Wir haben einen Buffetbetrieb, meistens auf Vorbestellung. Sonst ist kein Tisch mehr frei, vor allem an Freitagen. Die Arbeit geht uns zum Glück nie aus“, lacht Reiter, die dazu neigt, sich zu viel zuzumuten und infolgedessen eingebremst werden muss. „Unsere Kinder haben uns gelehrt, dass Sonn- und Feiertage für Ruhephasen reserviert sind. Ich ging lange davon aus, dass es nicht möglich sein würde, ausgerechnet an umsatzstarken Tagen zu schließen. Die Juniors hatten jedoch von Anfang an Recht – geregelte Zeiten sind ein Muss und der Schlüssel zum Erfolg. Sie schaffen den notwendigen Ausgleich. Freizeit ist essenziell.“

Mit liebevollen Worten denkt sie an jene gemeinsamen Unternehmungen zurück, an denen ihr verstorbener Sohn Albert teilnahm. „Als er tödlich verunglückte, kam Ingrid zurück an den Hof. Sie war die treibende Kraft, die es uns ermöglichte, ins Leben zurückzufinden. Sie hat uns dazu motiviert, den Betrieb wieder zu öffnen. Das war die richtige Entscheidung, sonst verkriecht man sich.“ Unterstützung erfuhr die Familie von vielen Seiten. „Das ganze Dorf trauerte mit uns. Wir haben so viel Freude durch diese Anteilnahme erfahren. Albert war in der Gegend sehr beliebt, es war ein tiefgreifender Verlust für uns alle. Wir waren uns gegenseitig eine Stütze. Dieser Zusammenhalt war ein Lichtblick und hat uns gezeigt, dass es immer irgendwie weitergeht.“

Der Nachwuchs steht in den Startlöchern

Die Reiters kamen wieder auf die Beine und fassten neuen Lebensmut. Dass sich der Familienbetrieb bis heute mit selbst erzeugten Produkten gegen große Konzerne beweisen kann, führt das Familienoberhaupt auf den Einsatz der Verwandtschaft zurück. „Alle Beteiligten müssen für die Landwirtschaft brennen und Freude an der Arbeit haben. Unsere Gäste spüren diese Leidenschaft und schätzen unsere Bodenständigkeit.“ Als Mutter und Oma ist es ihr ein besonderes Anliegen, die nachfolgenden Generationen für diesen Tätigkeitsbereich zu begeistern, um den Fortbestand der heimischen Familienbetriebe sicherzustellen. „Es ist wichtig, dass Kinder früh mit einbezogen werden. Sie müssen verstehen, wie viel Arbeit hinter einem funktionierenden Betrieb steckt. Eine gute Ausbildung ist das Um und Auf.“

Die Anforderungen würden sich laufend ändern, Anpassungen seien in landwirtschaftlichen Betrieben an der Tagesordnung. Man müsse mit der Zeit gehen. Faktoren wie das sich verändernde Klima würden dies jedoch erschweren. „Es ist wichtig, zu wissen, welche Dienstleistungen und Investitionen erfolgsversprechend sind. Sonst kann man noch so fleißig sein – ohne langfristiges Ziel und die Motivation, dieses gemeinsam zu erreichen, verliert das an Bedeutung. In jedem Betrieb ist sehr viel Flexibilität und Herzblut gefragt.“

Die Buschenschank ist ein beliebter Treffpunkt in der Region © KK/Familie Reiter

Ein gemeinsames Fest

Doch egal wie turbulent die Zeiten am Hatzhof auch sein mögen – es beruhigt Reiter zu wissen, dass ihre größten Unterstützer ihr niemals von der Seite weichen werden. „So lange es gesundheitlich möglich ist, werden wir alle gemeinsam weitermachen.“

Genau deshalb hat der Muttertag einen besonders großen Stellenwert. Es ist eine willkommene Gelegenheit, um Karoline und Ingrid Reiter gebührend zu feiern und ihnen dafür zu danken, dass sie die Familie zusammenhalten. Um alles, was für eine schöne Feier notwendig ist, zu finden, müssen sie sich nur umschauen – blühende Wiesen mit kunterbunten Blumen, Leckereien aus der eigenen Produktion und jene Menschen, die das Leben lebenswert machen.