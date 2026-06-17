Im Vorfeld des nächsten Reformpartner-Gipfels Ende Juni in Wien zu gewichtigen Themen für Gemeinden, Länder und Bund wie die Gesundheitsreform hat die Landeshauptleutekonferenz ab Donnerstagabend in Innsbruck enorme Bedeutung. Den Vorsitz führt der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), ein gemeinsames Positionspapier gegenüber der Bundesregierung soll erarbeitet werden.

Geld fürs Rettungswesen

Für Kärnten hat diese LH-Konferenz eine zusätzliche Bedeutung. Denn vor dem offiziellen Sitzungsbeginn wird Donnerstagabend der frühere Landeshauptmann Peter Kaiser, der privat anreist, von seinen ehemaligen Amtskollegen verabschiedet. Kaisers Positionen hatten in diesem Gremium stets Gewicht. Für den neuen Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) wird es in Tirol eine Premiere. Er ist zum ersten Mal dabei, reist mit Büroleiter Martin Hafner und Sprecherin Claudia Grabner an. In den Vorarbeiten hat Fellner mit seiner Forderung für ein verbessertes Finanzierungssystem für das Rettungswesen punkten können und die einhellige Unterstützung der Bundesländer bekommen. Vor allem das Tarifmodell für Krankentransporte müsse grundlegend evaluiert, transparent und näher an die Ist-Kosten geführt werden, unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten - wie etwa weiten Wegstrecken in ländlichen Gebieten Kärntens.

Vorrang für Maturafeier

Fellner wird trotz Premiere nicht bis zum Schluss in Innsbruck bleiben, also auch nicht die Chance nützen, bei der abschließenden Pressekonferenz an seiner Bekanntheit zu arbeiten. Er hat einen triftigen Grund. Sohn Noah erhält an der HTL Wolfsberg sein Maturazeugnis und als Vater will Fellner bei diesem wichtigen Termin unbedingt dabei sein.