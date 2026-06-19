In der Landesregierung bleibt mit dem Wechsel von Landeshauptmann Peter Kaiser zu Landeshauptmann Daniel Fellner weiterhin vieles in Bewegung. Den Rochaden im Regierungsteam folgen nun, nach der SPÖ-ÖVP-Koalitionsentscheidung für die Zusammenlegungen von Abteilungen in der Landesregierung, personelle Veränderungen.

Frau an der Spitze

Weil Claudia Grabner, noch in der LH-Ära Peter Kaisers installierte Leiterin des Landespressedienstes, zuletzt als Pressesprecherin an die Seite von Landeshauptmann Daniel Fellner wechselte, war der Pressedienst seit knapp zwei Monaten „ohne Kopf“. Jetzt ist es fix: Betina Germann, in der Vergangenheit KTZ-Journalistin, später auch Sprecherin von LH Peter Kaiser und aktuell in der Sportabteilung des Landes beschäftigt, wird mit 1. Juli neue Leiterin des Landespressedienstes.

Kritik der Opposition

Die Kritik aus den Oppositionsreihen, wonach der Landespressedienst (LPD) zu aufgebläht sei und den Landtag wie die Oppositionsparteien FPÖ und Team Kärnten so gut wie nicht vorkommen lasse, ist beständig. Gefordert wird die LPD-Abschaffung auch, weil alle sieben Regierungsmitglieder ohnehin ihre Pressesprecher haben.

Für Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer liefert die SPÖ-ÖVP-Koalitionsregierung mit der Neueinführung von zwei Koalitionssprechern „selber die besten Argumente für die Abschaffung des Landespressedienstes“. Barbara Wedenigg (ÖVP) und Martin Hafner (SPÖ) aus den Regierungsbüros von Martin Gruber bzw. Daniel Fellner übernehmen zusätzliche diese Sprecheraufgaben.

Neue Mobbingstelle

In der neuen Abteilung 4 (Kultur, Gesellschaft, Frauen) mit Abteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar wird Barbara Roschitz Abteilungsleiter-Stellvertreterin. Sie wird auch die Leitung der neu geschaffenen Mobbing-Stelle des Landes übernehmen. Roschitz war bisher Leiterin der (nun eingegliederten) Flüchtlingsabteilung aber auch Vorsitzende der Gleichbehandlungsstelle.