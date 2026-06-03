Die Regenwolken über dem Wörthersee lichten sich am Mittwochnachmittag, passend dazu ist die rot-schwarze Landesregierung um Schönwetter bemüht. Im Kraftwerk Forstsee in Techelsberg ist man zu einer Regierungsklausur zusammengekommen, um Schwerpunkte für die Arbeit bis zum Ende der Legislaturperiode festzulegen, wie es heißt. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) verweisen stolz auf eine Kärnten-Landkarte mit gelben Post-Its und gelben Pins darauf. „Wir haben uns über Zukunftsprojekte aus allen Referaten unterhalten. Bei 185 haben wir aufgehört, weil uns die Zeit ausgegangen ist“, sagt Fellner. „Diese Projekte lösen ein Investitionsvolumen von drei Milliarden Euro in Kärnten aus.“

Wiederholung von Ankündigungen

Präsentiert werden dann primär Wasserstandsmeldungen von bereits bekannten Maßnahmen, Vorhaben und Projekten, etwa die Wasserschiene im Zentralraum, in die 130 Millionen Euro investiert werden. Das Projekt werde „in die Geschichtsbücher eingehen“, meint Fellner, der auch das Sportleistungszentrum Spittal oder die Errichtung weiterer Primärversorgungseinheiten erwähnt. Gruber verweist auf Investitionen in die B317, interkommunale Betriebsansiedlungen oder in das geplante Kongresscenter in Klagenfurt. „Der Reformmotor läuft weiter“, betont der ÖVP-Chef. Man wolle auch „unbequeme Themen in Angriff nehmen“. Gruber kündigt „große Veränderungen und Einschnitte bei den Landesgesellschaften“ an. Man wolle „Doppelgleisigkeiten und das Wirrwarr unterschiedlicher Logos“ bereinigen. Was konkret geplant ist, wird aber erst im Herbst präsentiert.

Fix ist laut SPÖ-Chef Fellner, dass die Standorte der Bezirkshauptmannschaften erhalten bleiben. Es werde hier zu Schwerpunktsetzungen kommen und „mehr Bürger- und Serviceorientierung“ geben. In den Bereichen Wohnbau, Naturschutz und Deregulierung habe man sich ebenfalls „mutige Schritte vorgenommen“, betont Gruber. Man wolle Menschen beim Erwerb von Wohnungseigentum unterstützen und „spürbare Entlastungen auf den Weg bringen“. Das Naturschutzgesetz soll novelliert werden, um etwa beim Ausbau der Wasserkraft „pragmatischere Zugänge“ zu haben.

„Am Abend wird der Faule fleißig“

Die Reaktion der Oppositionsparteien auf die Regierungsklausur fällt wenig schmeichelhaft aus. „Die heute vorgestellten Pläne werden nicht reichen, um unser Land voranzubringen. Wir brauchen keinen Stillstand mehr, sondern dringend konkrete Reformen“, sagt FPÖ-Chef Erwin Angerer. Die Pläne seien „nicht mutig genug“ und kämen nach dem Motto „Am Abend wird der Faule fleißig“ zu spät, kritisiert Angerer. Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht „Überschriften, Absichtserklärungen und den Hinweis auf diverse Arbeitsgruppen. Was fehlt, ist ein eindeutiger Plan, wohin sich dieses Land entwickeln soll“. Köfer fordert ein Deregulierungsgesetz für Kärnten und „mehr Tempo bei der Strukturbereinigung in den Landesgesellschaften“.

Grünen-Chefin Olga Voglauer sieht „viel Inszenierung, viele Schlagworte, viele Lobeshymnen. Die präsentierten Maßnahmen gehen aber an den Sorgen vieler Menschen vorbei“. Die Kärntnerinnen und Kärntner „erwarten sich Unterstützung, die ihre Lebensrealitäten abdeckt und keine weiteren Überschriften“, betont Voglauer.