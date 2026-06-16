Sie wolle „nichts schönreden, aber auch nicht krankjammern“. Mit Vorliegen der Rechnungsabschlüsse 2025 wird die Finanzlage der Kärntner Gemeinden sehr deutlich, die seit Jahren mit sinkenden Einnahmen und steigenden (Pflicht-)Ausgaben kämpfen: „Die Lage hat sich verbessert, doch sie bleibt angespannt“, berichtete Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) Dienstag nach der Regierungssitzung. Sie weiß, wovon sie spricht, war sie doch bis vor ihrem Wechsel in die Landesregierung im Frühjahr Bürgermeisterin von Lendorf.

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger war selbst lange Bürgermeisterin © Markus Traussnig

Von den 130 Gemeinden (Klagenfurt und Villach sind Statutarstädte) schlossen 79 im Vorjahr positiv ab, mit einer Eigenfinanzierungskraft von fast 27 Millionen Euro, zwei waren ausgeglichen. 49 Gemeinden hatten ein Minus von insgesamt neun Millionen. Im Jahr davor waren mit 80 Kommunen (mit 35,2 Millionen Euro) deutlich mehr im Minus. Wobei die Besserung im Vorjahr dem Hilfspaket des Landes, zusätzlichen Bedarfszuweisungen von zehn Millionen und der Senkung der von den Gemeinden verpflichtend zu zahlenden Landesumlagen um 22 Millionen zu verdanken ist. Für heuer stellt das Land wieder zehn Millionen jenen Kommunen bereit, „die es trotz guten Wirtschaftens nicht schaffen“, weil ihnen Einnahmen etwa aus der Kommunalsteuer fehlen.

Keine Gemeindezusammenlegungen

Lagger-Pöllinger weiß: „Alleine werden es die Gemeinden nicht schaffen“, Hilfen von Land und vor allem vom Bund durch gerechtere Mittelverteilung via Finanzausgleich seien nötig. Im Herbst will die Gemeindereferentin ein neues Konzept zur Verteilung der Bedarfszuweisungen und ebenso Modellregionen vorstellen. Von Gemeindezusammenlegungen hält sie nichts, wichtig seien Gemeindepartnerschaften mit Kooperationen etwa in der Kinderbetreuung oder Infrastruktur. „Wir müssen neue Wege denken“. Der Bund sei gefordert, endlich jene Gemeinden, die zu Kooperationen bereit sind, von der Umsatzsteuer zu befreien.