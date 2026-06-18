In Kärnten gibt es mit allen wichtigen Volksgruppen- sowie Parteien- und Regierungsvertretern seit der Ortstafellösung ein Dialogforum, in dem gewichtige Themen für die slowenische Minderheit im Lande debattiert und zu einer Lösung geführt werden. Auf Bundesebene soll jetzt ein Volksgruppen-Forum installiert werden. Das kündigte die für die Volksgruppen in Österreich zuständige Kanzleramtsministerin Claudia Bauer (ÖVP) an.

Auch wenn Details zum Forum noch fehlen: Bernard Sadovnik ist als Obmann der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und als Vorsitzender der Vorsitzendenkonferenz der Beiräte autochthoner Volksgruppen hoch erfreut. Damit werde die wiederholte Forderung erfüllt, im Jubiläumsjahr 50 Jahre Volksgruppengesetz eine Arbeitsgruppe zur höchst notwendigen Gesetzesnovellierung zu installieren. Laut Bauer gehe es um einen strukturierten Diskussionsrahmen, in welchen Bereichen Verbesserungen für die Volksgruppen notwendig sind.

Gesetzliche Absicherung

Laut Sadovnik sollen im Forum die Vorarbeiten fürs neue Gesetz erfolgen. Wobei es aus dem Jahr 2009 einen von Verfassungsjuristen erstellten Entwurf gebe. Das neue Volksgruppengesetz werde dann für alle sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich gelten. Denn das Forum ist im Zusammenhang mit Bauers Ankündigung zu sehen, dass nach der slowenischen und der kroatischen nun auch die tschechische, die ungarische und die slowakische Volksgruppe sowie jene der Roma in der Verfassung verankert werden. Deren Rechte waren bisher nur per Verordnung gewährleistet.

Slowenenvertreter Bernard Sadovnik © Daniel Raunig

Vorbild in Wien

Für Sadovnik sind vor allem bildungspolitische Themen wichtig. Im neuen Gesetz müsse etwa berücksichtigt werden, dass autochthone (über Generationen verankerte) Volksgruppen nicht mehr nur in ihrem Siedlungsgebiet leben, sondern junge Leute im Zuge von Ausbildung, Studium und Abwanderung auch in Wien oder Graz. Dort müsste es ebenso zweisprachige Bildungsangebote geben.

Gesetzlich fixiert werden müssten zudem klare Ausbildungserfordernisse für Elementarpädagoginnen. Sadovnik hat die (allerdings private) Komensky-Schule in Wien für Angehörige der tschechischen wie slowakischen Minderheit vor Augen. Sie biete Plätze vom Kindergarten bis zur Matura, sei sprachpädagogisch ein Erfolgsmodell, zähle über 600 Schüler, werde aber großteils aus der Volksgruppenförderung und von Sponsoren finanziert.