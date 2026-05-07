Eigentlich wollte Gerlinde Wiesenhofer Lehrerin werden. Ende der 1980er-Jahre waren die Wartelisten jedoch lang und Stellen rar. Über eine Stellenausschreibung in der „Kleinen Zeitung“, gelesen in einer Telefonzelle am Grazer Hauptplatz, entdeckte sie einen Job in der Buchbranche. „Das war der große Glücksfall meines Lebens“, sagt sie heute über die Fügung, die die gebürtige Pöllaubergerin nach Hartberg führte.

Schon am ersten Arbeitstag war klar: Das ist ihr Traumjob. Als Quereinsteigerin übernahm sie die ehemalige Leykam-Buchhandlung, die nach einem Konkurs neu aufgebaut werden musste. Kunden waren weg, das Image beschädigt. „Wir sind jetzt die Buchhändler hier und wir machen das anders“, zeigte sich Wiesenhofer von Anbeginn siegessicher. Und es funktionierte.

Aus Leykam wurde später Morawa, der Standort blieb zunächst, ebenso das Team. In den darauffolgenden Jahren begleitete Wiesenhofer den gesamten Wandel des Buchhandels: von Nachschlagewerken über CD-ROMs bis zum Online-Handel.

In einem Interview ein ganzes Berufsleben schildern ist schwierig, zumal Wiesenhofer über ein reiches Repertoire an Anekdoten aus der Welt der Bücher und ihrer Autoren verfügt © KLZ / Moritz Weinstock

„Es sind nicht nur die Bücher, es sind die Menschen“

Buchhändlerin zu sein, bedeutet für sie weit mehr als Bücher zu verkaufen, denn „es sind nicht nur die Bücher, es sind die Menschen“, die den Job so besonders machen. Kommunikation, Gespür und Beziehung seien entscheidend. Besonders liebte sie die Sortimentsarbeit: Aus rund 200.000 Neuerscheinungen pro Jahr im deutschsprachigen Raum jene auszuwählen, die zu Hartberg passen. „Immer mit den Kundinnen und Kunden im Hinterkopf“, schwärmt die Buchhändlerin über den Austausch mit der treuen Leserschaft.

„Ohne Stammkundschaft können wir hier nicht überleben“, gibt auch sie zu bedenken, denn trotz Umzug in die Wiener Straße vor rund 20 Jahren, sei man noch nicht in bester „Frequenzlage“. Dennoch entstand bei Wiesenhofer über 35 Jahre hinweg eine enge Bindung zur Stadt. Viele ihrer Kunden kennt sie seit der Kindheit: „Manche sind damals im Kinderwagen durch die Buchhandlung geschoben worden, heute kommen sie mit ihren eigenen Kindern.“ Das große Kinder- und Jugendbuchsortiment war ihr stets ein zentrales Anliegen.

Trends nicht verpassen, kreativ bleiben

Die Leseförderung ging dabei weit über den Verkauf hinaus: Schulpartnerschaften, Buchausstellungen, Autorenreisen und „Lesungen auch in Schulen“. Ziel war immer die direkte Begegnung mit Büchern und deren Erschaffern. Der aktuelle Social-Media-Trend rund ums Lesen freut die anpassungsfähige Buchhändlerin ebenso, denn „Hauptsache, sie lesen.“

Auch als Kulturveranstalterin prägte Wiesenhofer Hartberg. Große Lesungen, Kooperationen mit Stadtmuseum und Schloss, der Literatursommer, der immer wieder in die schönsten Gärten der Stadt einlud. Kunstprojekte, eigene Postkarten, Social-Media-Aktionen – „wir wollten nie Mitläufer sein“, erklärt Wiesenhofer die kreative Geschäftigkeit rund um die Buchhandlung. So versteht man sich bis heute als aktiven Teil der Innenstadt, als einen Ort, an dem „das Herz schlägt“.

Bücher sind ihre Leidenschaft, aber auch der Austausch mit den Menschen, die in ihre Buchhandlung kommen, ist ein wesentlicher Teil der Arbeit als Buchhändlerin © KLZ / Moritz Weinstock

Die Entscheidung, die Leitung abzugeben, fiel ihr nicht leicht, aber sie habe ein gutes Team, wo „jeder seine Stärken“ hat. So übernimmt Angelika Wurzer als langjährige Mitarbeiterin nun die Leitung der Filiale. „Ich war immer Teamplayerin“, rahmt Wiesenhofer den wichtigen Schritt loszulassen. Abschließend richtet sie einen Appell an die Hartberger, die nicht nur „der Buchhandlung gewogen bleiben“ sollen sondern auch der Innenstadt. Denn „wer kleine Geschäfte haben möchte, der muss hingehen, anders geht es nicht.“