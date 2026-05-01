Der im Vorjahr verstorbene Günter Auferbauer und seine Frau Luise Auferbauer haben die Latte hoch gelegt. Mit Standardwerken wie „100 Ausflüge um Graz. Wandern mit Bus und Bahn“ oder „Spaziergänge in Graz und Umgebung mit Bus, Bahn, Bim“ weisen sie seit Jahrzehnten Ausflüglern den Weg in die Natur, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Genau das ist auch das Ziel des Vereins „Bahn zum Berg“, der jetzt ein neues Öffi-Tourenbuch für die ganze Steiermark vorlegt: mit dem schlichten Titel „Öffi Touren Steiermark“.

75 Touren sind darin versammelt, vom Dachstein bis zum Klapotetz sowie vom Gaberl bis zur Riegersburg und mittendrin der Schöckl. Die Autorinnen und Autoren haben abwechslungsreiche Touren zusammengetragen, von gemütlich bis anstrengend, von Rundgängen, die in drei Stunden zu schaffen sind, bis zu Mehrtagestouren.

Bahn zum Berg sucht direkt die passenden Öffi-Fahrpläne heraus

Im Buch, das im Kompass-Verlag erschien, ist eine Übersichtskarte mit einer Kurzbeschreibung. Via QR-Code kommt man direkt auf die Webseite von „Bahn zum Berg“ mit der entsprechenden Tour, samt ausführlicher Beschreibung. Der Clou dabei: Man sieht dort dann direkt, mit welchen Zug- und Busverbindungen man zur jeweiligen Wanderung kommt. Man stellt seinen Ausgangsort ein und schon spuckt die Seite aus, dass man zum Beispiel von Graz mit einmal Umsteigen zum Gaberl und wieder zurück kommt. Und dort eine Gipfelrunde über den Rappold-, Speik-, Wölker- und Brandkogel drehen kann.

Der Verein „Bahn zum Berg“ hat für das Buch mit der Initiative „Protect Our Winters Austria“ sowie dem Steirischen Verkehrsverbund zusammengearbeitet. „Der Freizeitverkehr ist eine zentrale Säule des öffentlichen Verkehrs und bietet eine gute Möglichkeit, die Öffis kennenzulernen und auszuprobieren“, sagt Verkehrsverbund-Chef Peter Gspaltl. „In den vergangenen Jahren haben wir bereits zahlreiche Öffi-Wanderungen veröffentlicht, die auf unserer Webseite sowie auf Social Media zu finden sind.“

Steirerischer Band umfasst die meisten Wandertouren

Das 160 Seiten starke Buch ist die sechste Ausgabe von „Bahn zum Berg“, es gibt auch Ausgaben für Wien und Niederösterreich, die Bayerischen Alpen, Oberösterreich sowie Skitouren und Wandertouren in Nordtirol. Der steirische Band umfasst mit Abstand die meisten Touren.